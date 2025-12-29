대구에서 마약류 수천회 투약해준 간호조무사 덜미
대구에서 불법으로 입수한 마약류를 투약자들에게 제공한 간호조무사가 덜미를 잡혔다.
대구 수성경찰서는 대구지역 한 피부과 의원 소속 간호조무사 A씨(45·여)와 관리 책임이 있는 병원 관계자, 투약자 등 8명을 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건해 조사 중이라고 29일 밝혔다. 간호조무사 A씨와 상습 투약자 1명 등 2명은 구속됐다.
경찰에 따르면 A씨는 2021년 말부터 약 4년간 인터넷 방송 진행자(BJ), 자영업자, 중소기업 사업가 등을 상대로 마약류인 ‘에토미데이트’ ‘프로포폴’을 불법으로 투약·판매한 혐의를 받고 있다. 두 약물 다 수면마취제로 향정신성의약품 마약류로 지정돼 있다.
A씨는 의사 명의를 도용해 에토미데이트 7000병(병당 10㎖)과 프로포폴 110병(병당 50㎖)을 구입했고 병원에 진료를 받으러 온 환자에게 의도적으로 접근해 병원 내 창고 또는 투약자의 주거지에서 투약자에게 수천회 투약해준 것으로 조사됐다.
A씨는 범행을 위해 수백회의 진료 기록지를 허위 작성하고 마약류 통합관리시스템에 거짓 정보를 입력한 것으로 드러났다.
경찰은 A씨가 마약투 약품 제공으로 벌어들인 수익금 6억원으로 고가의 오피스텔과 외제차, 명품 의류 등을 구입한 것으로 파악했다.
경찰 관계자는 “이번 사건은 의료인의 직업윤리 상실과 제도적 부실이 결합한 구조적 범죄”라며 “의약품 유통 분석과 의료기관 관리, 범죄 수익 추적을 병행해 마약 범죄를 구조적으로 차단할 방침”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
