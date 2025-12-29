광역콜버스도 ‘똑타’로…경기교통공사, 통합 플랫폼 전환
경기교통공사는 2026년 1월 1일부터 광역콜버스 서비스를 경기도 통합 교통플랫폼 ‘똑타’로 전환해 운행한다고 29일 밝혔다.
이번 전환은 카카오T를 통한 광역콜버스 서비스가 2025년 12월 31일 종료됨에 따른 것으로, 차량 구성과 운행 노선에는 변동 없이 예약과 결제 등 이용 방식만 똑타 앱으로 변경된다.
경기교통공사는 광역콜버스 전용 메뉴를 똑타 앱에 신설해 2026년 1월 1일 운행 노선에 대한 사전 예약을 받을 예정이다.
노선별 예약은 2025년 12월 23일부터 26일까지 지역별로 순차적으로 오픈되며, 31일 이내 일정에 대해 1인당 최대 10회까지 예약할 수 있다.
똑타 앱은 똑버스, 택시, 개인형 이동수단(PM) 등 다양한 교통수단과 실시간 대중교통 정보를 제공하는 경기도 통합 교통 플랫폼으로, 이번 광역콜버스 서비스 추가를 통해 기능이 더욱 확대된다.
광역콜버스는 기존과 동일하게 용인, 광주, 수원, 화성, 시흥 등 5개 시에서 서울 양재역과 사당역을 연결하는 노선을 운행한다. 시흥시 노선은 평일과 주말·공휴일 모두 운영되며, 나머지 노선은 평일에만 운행된다.
똑타 앱을 통한 광역콜버스 이용 시에는 신규 회원가입이 필요하며, 기존 카카오T 이용 정보는 연동되지 않는다. 요금은 경기도 직행 좌석형 버스 요금과 동일하게 성인 3,200원, 청소년 2,300원, 어린이 1,600원이며 수도권 통합 환승 할인도 적용된다.
양우석 경기교통공사 사장 직무대행은 “이번 플랫폼 전환은 민간 플랫폼 서비스 종료 이후에도 도민의 광역 이동 편의를 안정적으로 제공하기 위한 조치”라며 “앞으로도 똑타 앱을 중심으로 통합 교통서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
