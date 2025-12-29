[속보] 中, 오늘부터 ‘대만 포위’ 육해공 훈련…30일 실탄사격
중국군이 대만을 포위하는 형태의 대규모 군사 훈련을 약 9개월 만에 다시 수행한다고 발표했다.
중국군 동부전구 대변인은 29일 소셜미디어를 통해 이날부터 동부전구 육군·해군·공군·로켓군 등 병력을 조직해 대만해협과 대만 북부·서남부·동남부·동부에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 진행한다고 밝혔다.
동부전구 대변인은 “해·공군 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등 과목이 (훈련의) 중점”이라며 “함선·항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하며 여러 군종이 합동 돌격하는 것으로 전구 부대의 합동 작전 실전 능력을 검증하는 것이 목적”이라고 설명했다.
동부전구는 아울러 30일 오전 8시~오후 6시(현지시간)에는 대만을 둘러싼 다섯개 해역·공역에서 ‘중요 군사 훈련’을 진행하고 실탄 사격도 할 것이라고 덧붙였다.
중국군은 그간 대만 총통의 발언이나 미국 등과의 교류를 문제 삼아 ‘대만 포위’ 훈련을 벌여왔다.
지난해 5월에는 ‘리젠(利劍·날카로운 칼)-2024A’와 10월 ‘리젠-2024B’ 훈련이 있었고, 대만 총통이 중국을 ‘적대 세력’으로 규정하고 대만 내 간첩 색출에 나선 이후인 올해 4월 초 ‘해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A’ 훈련을 벌이기도 했다. 이번 훈련은 ‘해협 레이팅-2025A’ 훈련 이후 약 9개월 만이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사