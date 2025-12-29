“할머니 미안해요” 선배 협박·폭행에 16세 소년 사망

오토바이 강매 후 ‘연체료’까지…늦으면 감금·폭행

장례식장서 친구들 증언으로 재수사



지난 8월 경북 안동에서 할머니와 함께 살며 배달일을 하던 10대 청소년이 또래 선배의 잔혹한 폭력과 협박에 시달리다 극단적인 선택을 한 것으로 뒤늦게 드러났다.



28일 법조계에 따르면 대구지검 안동지청은 A군(16)을 상대로 폭행·협박·감금·공갈 등의 범행을 저지른 혐의로 B군을 지난달 21일 구속기소했다. A군은 지난 8월 17일 안동시 안기동의 한 아파트 옥상에서 숨진 채 발견됐다.



조사 결과 B군은 지난 7월 중고로 70만 원에 구입한 125cc 오토바이를 A군에게 140만 원에 넘겼다. 당시 A군이 마련할 수 있던 돈은 70만 원뿐이었고, 부족한 금액은 치킨 배달 아르바이트로 채웠다.



하지만 B군은 돈이 늦게 들어온다는 이유로 이른바 ‘연체료’를 요구했고, A군을 모텔 등에 가둔 채 폭행을 이어간 것으로 조사됐다. A군은 하루 벌이를 모두 건네거나 지인에게 빌린 돈까지 보태 한 달 사이 500만원가량을 전달한 것으로 파악됐다.



A군은 숨지기 이틀 전 무면허 운전 사실이 적발돼 유일한 생계 수단이던 오토바이를 압류당했다. 더 이상 돈을 마련할 길이 막힌 A군은 B군의 보복을 두려워하다 8월 19일 새벽 여자친구에게 “할머니에게 미안하다고 전해 달라”는 말을 남기고 생을 마감했다.



A군이 숨진 직후 B군은 경찰에 보관돼 있던 오토바이를 찾아가 제3자에게 170만 원에 판매한 것으로 조사됐다. B군은 오토바이를 A군에게 판매했었지만 명의 이전이 이뤄지지 않아 이를 회수할 수 있었던 것으로 알려졌다.



사건 초기 경찰은 A군의 사망을 개인적인 선택에 따른 단순 변사로 판단했지만, 장례식장에서 친구 9명이 “선배로부터 지속적인 괴롭힘이 있었다”고 증언하면서 수사가 다시 시작됐다. 이후 휴대전화 포렌식과 주변 진술을 통해 범행 정황이 드러났다.



법원은 “증거 인멸과 도주 우려가 있다”며 소년범임에도 불구하고 B군에 대한 구속영장을 발부했다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



