운전 중 기절 버스정류장 돌진…사상 사고 낸 40대 무죄

대구지법 형사10부(부장판사 노종찬)는 운전 중 정신을 잃고 쓰러지면서 교통사고를 내 3명을 사상케 한 혐의(교통사고처리 특례법 위반)로 기소된 40대 A씨에게 무죄를 선고했다고 29일 밝혔다.