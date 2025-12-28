인하대, 해커 랜섬웨어 공격에 홈피 14시간 먹통
해커의 랜섬웨어 공격으로 인하대 시스템에 장애가 발행했다가 14시간 만에 복구됐다.
28일 인하대 등에 따르면 이날 오전 6시50분쯤 인하대 시스템이 랜섬웨어를 통한 해킹 공격을 받은 것으로 파악됐다. 랜섬웨어는 내부 정보를 암호화한 뒤 이를 해독하는 대가로 거액을 요구하는 공격 방식이다.
이로 인해 인하대 대표 홈페이지는 접속이 불능한 상태를 유지하다가 밤 9시쯤 정상화됐다. 해커는 사이버 공격 후 이메일을 통해 인하대에 협상을 제안했다고 한다.
인하대는 피해 상황을 인지하고는 교육부와 한국인터넷진흥원(KISA)에 관련 상황을 신고했다. 학교 측은 또 개인정보 유출 가능성이 있다고 보고 개인정보위원회에 신고하는 절차도 완료했다.
인하대는 전날 밤 9시 기준 백업 데이터를 토대로 시스템을 복구하는 한편 의심스러운 이메일과 전화 등에 유의하라고 내부에 공지했다.
인하대 관계자는 “대학 학사정보시스템에 비정상적인 접근 시도를 확인해 관련 기관에 신고했다”며 “외부 접속 차단과 시스템 복구 등 임시 조치를 했다”고 설명했다.
이 관계자는 이어 “사고 원인과 피해 규모 등을 면밀히 조사 중”이라며 “조사 결과가 확인되는 대로 피해 당사자에게 개별 통지하고 보호 조치를 안내할 예정”이라고 덧붙였다.
