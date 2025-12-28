[속보] 프랑스 배우 브리지트 바르도 별세…향년 91세
프랑스 배우 겸 동물복지 운동가 브리지트 바르도가 향년 91세로 사망했다고 AFP통신 등이 28일(현지시간) 보도했다.
브리지트바르도재단은 성명을 통해 “재단 창립자이자 대표인 브리지트 바르도의 별세 소식을 깊은 슬픔과 함께 전한다”고 밝혔다 .
이어 “세계적으로 유명한 배우이자 가수였던 그는 화려한 경력을 포기하고 동물복지와 재단에 삶과 열정을 바치기로 선택했다”고 덧붙였다.
다만 재단은 바르도가 언제 어디서 사망했는지는 밝히지 않았다.
바르도는 1934년 프랑스 파리에서 태어났다. 그는 패션잡지 ‘엘르’ 모델로 활동을 하다가 1952년 배우 생활을 시작했다. 1956년작 ‘그리고 신은 세계를 창조했다’에 출연하면서 스타덤에 올랐다.
바르도는 1973년 은퇴를 한 뒤 동물복지 운동에 전념해왔다. 그는 한국 보신탕 문화가 야만적이라며 집요하게 비판해 한국에도 널리 알려졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사