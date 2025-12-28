안전줄 달고 10m 올라가 기지국 설치 점검한 SKT 대표

정재헌 CEO, 연말 이동통신 현장 순회 점검

“보안·안전 준수가 고객 신뢰 출발점”

정재헌 SKT 최고경영자가 기지국 설치 작업 현장에 올라가고 있다. SK텔레콤 제공

28일 SK텔레콤에 따르면 정 CEO는 지난 24일부터 사흘간 경기도 성남 분당사옥 네트워크 종합상황실과 고양 기지국 신설 현장, 서울 동대문구 광케이블 접속 작업 현장을 잇따라 찾아 통신 트래픽 대응 태세와 보안·안전(SHE) 수칙 준수 등을 확인했다.

정재헌 SKT 최고경영자가 광케이블 접속 작업 현장에서 직원들을 격려하고 있다. SK텔레콤 제공