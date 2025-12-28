안전줄 달고 10m 올라가 기지국 설치 점검한 SKT 대표
정재헌 CEO, 연말 이동통신 현장 순회 점검
“보안·안전 준수가 고객 신뢰 출발점”
정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 통신 트래픽이 증가하는 연말을 맞아 이동통신 현장을 순회 방문하며 ‘기본과 원칙’을 강조했다.
28일 SK텔레콤에 따르면 정 CEO는 지난 24일부터 사흘간 경기도 성남 분당사옥 네트워크 종합상황실과 고양 기지국 신설 현장, 서울 동대문구 광케이블 접속 작업 현장을 잇따라 찾아 통신 트래픽 대응 태세와 보안·안전(SHE) 수칙 준수 등을 확인했다.
또 기지국 설치가 진행 중인 작업 현장에 직접 올라가 위험 요소를 살펴보고, 안전 매뉴얼과 장비를 점검했다. 그는 일반 작업자와 마찬가지로 안전모·안전줄 등 안전장비를 갖추고 음주 측정과 맥박 체크 등 절차를 거친 뒤 사다리를 타고 올라가 10여m 높이에서 진행 중인 중계기 설치 현장을 둘러봤다고 한다.
정 CEO는 종합상황실을 방문한 자리에서는 트래픽 급증에 대비한 비상 대응 체계를 확인하며 연말연시 최상의 서비스를 제공할 것을 임직원에게 당부했다. 징검다리 연휴 기간에도 자리를 지키는 구성원들을 격려하며 애로 사항도 경청했다.
정 CEO는 “AI 시대의 변화도 탄탄한 기본과 안정적인 통신 네트워크가 뒷받침돼야 가능하다”며 “품질과 보안, 안전 등에서 원칙을 지키는 것이 고객 신뢰의 출발점”이라고 말했다.
SK텔레콤 새 수장의 현장 방문은 연말연시 통신 서비스 강화 조치의 일환이기도 하다. SK텔레콤은 이 기간 트래픽이 크게 늘어날 것으로 예상되는 도심 번화가와 주요 행사 장소 1100여곳에 기지국 용량을 증설하고, SK브로드밴드·SK AX·SK쉴더스 등과 함께 전문인력을 하루 평균 900명 배치해 서비스 상황을 24시간 모니터링하고 있다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
