일가족 5명, 경북 경산 아파트서 숨진 채 발견
경북 경산 소재 아파트에서 일가족 5명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
28일 경산경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시15분쯤 경산 서부동 한 아파트 세대 내에서 일가족 5명이 사망한 상태로 발견됐다.
사망자들은 A씨(40대)와 그의 부인인 B씨(40대), 아들 C군(10대), A씨 부모인 D씨(70대)와 E씨(60대)다.
경찰은 A씨 지인으로부터 “신변 비관 문자 메시지를 받았다”는 내용의 신고를 받고 출동해 사망 현장을 확인했다.
경찰에 따르면 현재까지 외부 침입 및 타살 흔적은 발견되지 않았다. 유서도 없었던 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “정확한 사건 경위를 확인 중에 있으며 사인을 확인하기 위해 부검을 실시할 계획”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
