양주시, 전자저울 1위 카스 양주테크노밸리 입주 확정
고향사랑기부도 동참
경기 양주시가 전자저울 전문기업 ㈜카스의 경기양주 테크노밸리 입주를 확정하며 첨단산업 중심 도시로의 도약에 속도를 내고 있다.
양주시는 지난 26일 시청 시장실에서 카스와 경기양주 테크노밸리 입주 협약을 체결하고, 첨단제조·신산업 육성을 위한 상호 협력에 뜻을 모았다. 협약식에는 강수현 양주시장과 김태인 카스 대표이사 등이 참석했다.
경기양주 테크노밸리는 양주시 마전동 일원에 조성 중인 21만8000㎡ 규모의 첨단산업단지로, 양주시와 경기도, 경기주택도시공사(GH)가 공동 추진하고 있다. 첨단제조업과 ICT 산업을 중심으로 직·주·락·학 복합 인프라를 갖춘 경기북부 혁신거점으로 조성되고 있다.
카스는 1983년 설립된 전자저울 및 무게센서 제조기업으로, 국내 전자저울 시장 점유율 약 70%를 차지하는 업계 대표 기업이다. 현재 양주시 광적면에 본사를 둔 지역 기반 기업으로, 테크노밸리 입주를 통해 스마트팩토리 기반의 생산·연구 기능을 확장하고 글로벌 경쟁력 강화를 추진할 계획이다.
양주시는 협약에 따라 산업단지 계획 등 행정절차 이행과 신속한 인허가를 지원하고, 카스는 지역 고용 확대와 지역 기업과의 협업 등 상생 협력에 나서기로 했다. 관내 대학과 연구기관과 연계한 계량·센서 분야 공동연구, 산학협력, 청년 인재 양성 방안도 단계적으로 추진될 예정이다.
특히 카스는 이날 지역 발전을 위한 고향사랑기부금 500만원을 양주시에 기탁하며 기업의 사회적 책임 실천에도 동참했다. 기부금은 사회적 취약계층 지원과 문화·보건 증진, 지역공동체 활성화 등 시민 복리사업에 활용될 예정이다.
김태인 대표이사는 “지역과 함께 성장해 온 기업으로서 양주의 미래에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “투자와 나눔을 통해 지역사회와 동반 성장하겠다”고 말했다.
강수현 시장은 “정확성과 정밀함을 상징하는 카스의 입주는 테크노밸리 조기 활성화와 양질의 일자리 창출에 큰 힘이 될 것”이라며 “기업이 성장하고 지역이 함께 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
