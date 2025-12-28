올해도 축구계 키워드는 손흥민

손흥민이 지난 5월 동료들과 함께 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승컵을 들어 올리고 있다. 유럽축구연맹 홈페이지

손흥민은 축구계 8대 기적부터 최고의 장면까지 모두 이름을 올렸다.

팀이나

국가가 아닌 선수 개인이 ‘기적’으로 꼽힌 사례는 손흥민이 유일하다.

다른 기적으로는 퀴라소의 첫 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 진출, 볼로냐의 51년 만의 코파이탈리아 우승 등이 선정됐다. 손흥민의 우승이 단순히 토트넘의 정상 등극을 넘어 더 큰 울림을 남겼다는 평가다.

독일 함부르크에서 프로로 데뷔한 손흥민은 오랫동안 우승과 인연이 없었다. 2015년 토트넘 입단 후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 올랐지만 마찬가지였다. 팀 동료들이 우승을 찾아 떠날 때도 손흥민은 팀을 지켰다. 마침내 지난 5월 태극기를 허리에 두른 채 시상대 한가운데에 서서 15년 만에 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.

‘손흥민이 이끌었다!’, ‘부앙가와 손흥민의 비상’, ‘손흥민 계약’ 등을 꼽으며

미국 폭스 스포츠가 꼽은 ‘2025 올해의 톱10 영상’ 중 9위에 오르기도 했다.