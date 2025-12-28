올해도 축구계 키워드는 손흥민
올해도 축구계의 키워드는 손흥민이였다. 손흥민은 축구계 8대 기적부터 최고의 장면까지 모두 이름을 올렸다.
독일 축구 통계 매체 트랜스퍼마르크트는 25일(현지시간) 올해 축구계 8대 기적 중 하나로 손흥민의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승을 선정했다. 손흥민은 지난 5월 주장으로서 토트넘을 이끌고 2024-2025 유로파리그 정상에 오르며 길었던 무관의 한을 풀었다.
팀이나 국가가 아닌 선수 개인이 ‘기적’으로 꼽힌 사례는 손흥민이 유일하다. 다른 기적으로는 퀴라소의 첫 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 진출, 볼로냐의 51년 만의 코파이탈리아 우승 등이 선정됐다. 손흥민의 우승이 단순히 토트넘의 정상 등극을 넘어 더 큰 울림을 남겼다는 평가다.
2010-2011시즌 독일 함부르크에서 프로로 데뷔한 손흥민은 오랫동안 우승과 인연이 없었다. 2015년 토트넘 입단 후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 올랐지만 마찬가지였다. 팀 동료들이 우승을 찾아 떠날 때도 손흥민은 팀을 지켰다. 마침내 지난 5월 태극기를 허리에 두른 채 시상대 한가운데에 서서 15년 만에 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.
10년간 몸담았던 토트넘에서의 마지막을 기적으로 장식한 손흥민은 미국 무대에서도 존재감을 드러내고 있다. 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC가 올해를 되돌아보며 선정한 최고의 장면 10개 가운데 무려 3개를 손흥민이 장식했다. LAFC는 ‘손흥민이 이끌었다!’, ‘부앙가와 손흥민의 비상’, ‘손흥민 계약’ 등을 꼽으며 지난여름 합류한 손흥민을 집중 조명했다.
LAFC는 “손흥민은 단 13경기에서 12골 4도움을 기록해 68.9분마다 공격 포인트를 하나씩 올리는 놀라운 효율을 보였다”며 “그의 영향력은 경기장을 넘어 LAFC 커뮤니티 전반에 큰 파장을 일으켰다”고 평가했다. MLS컵 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승에서 터진 손흥민의 후반 추가시간 프리킥 동점골은 미국 폭스 스포츠가 꼽은 ‘2025 올해의 톱10 영상’ 중 9위에 오르기도 했다.
