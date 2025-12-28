이혜훈 후보자 “이재명정부 국정 목표 제 입장과 같아”

이 대통령, 기획예산처 장관 후보자에 발탁

이혜훈 “경제 문제 해결 정파 떠나 협력해야”

“모든 것 경제살리기·국민통합에 쏟을 것”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 “그 역할을 충실히 수행하기 위해 최선을 다하겠다”고 28일 밝혔다.



이 후보자는 이날 기자단에 배포한 입장문을 통해 “기획예산처는 국가 미래를 기획하는 전담 부처로서, 복지와 성장 모두를 달성하고 지속성장을 이뤄내야 한다는 이재명정부 국정목표를 수행하는 곳”이라며 이렇게 말했다.



이재명 대통령은 이 후보자를 초대 기획예산처 장관 후보자로 ‘깜짝’ 지명했다.



부산 출신인 이 후보자는 서울대 경제학과를 졸업하고 한나라당과 새누리당, 미래통합당 등 보수정당에서 17대와 18대, 20대 국회의원을 지냈다.



이를 두고 정치권 안팎에선 이 대통령이 실용성을 앞세워 다시 한번 파격 인사를 단행했다는 평가가 나왔다.



이 후보자는 “정치적 색깔로 누구든 불이익 주지 않고 적임자는 어느 쪽에서 왔든지 상관없이 기용한다는 이 대통령 방침에 깊이 공감한다”면서 “경제와 민생 문제 해결은 본래 정파나 이념을 떠나 누구든지 협력해야 할 일이라는 것이 저의 오랜 소신”이라고 강조했다.



이어 “성장과 복지 모두를 달성하고 지속성장을 이뤄내야 한다는 이재명정부 국정 목표는 평생 경제를 공부하고 고민해온 저 이혜훈의 입장과 똑같다”고 덧붙였다.



이 후보자는 “갈등과 분열이 대한민국 국정에 과거 어느 때보다 걸림돌이 되고 있는 지금 무거운 책임감으로 제가 평생 공부해 오고 쌓아온 모든 것을 경제살리기와 국민통합에 쏟아붓겠다”고 다짐했다.



그러면서 “인사청문회를 성실하게 준비하고, 국민과 국가에 헌신하는 모든 일에 만전을 기하겠다”고 강조했다.



기획처는 기존 기획재정부에서 예산 기능을 분리해 신설되는 부처인데, 국가 예산 편성과 중장기 재정 기획을 전담한다. 내년 1월 출범할 예정이다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



