혹독한 겨울 나는 황희찬…이대론 내년 EPL 코리안리거 전멸
국가대표 공격수 황희찬이 혹독한 겨울을 나고 있다. 개막 이후 18경기 동안 단 1승도 거두지 못한 소속팀 울버햄프턴에 강등의 그림자가 짙어지고 있다. 이대로라면 다음 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 누비는 코리안리거 계보가 끊길 위기다.
울버햄프턴은 28일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2025-2026 EPL 18라운드 리버풀과의 원정경기에서 1대 2로 패했다. 리그 11연패에 빠지면서 개막 이후 18경기째 승리를 맛보지 못했다. 2무 16패, 승점 2점에 그치는 참담한 성적이다. 20개팀 가운데 최하위다.
시즌 반환점을 돌기도 전에 강등이 유력한 상황이다. 잔류 마지노선인 17위 노팅엄 포레스트와의 승점은 16점 차까지 벌어졌다. 19위 번리와도 무려 10점 차다. EPL 역대 최소 승점 팀인 2007-2008시즌 더비 카운티(최종 승점 11)보다도 흐름이 더 나쁘다. 같은 시점 더비는 승점 6점을 얻었다.
황희찬은 이날 선발 출전해 62분을 뛰었지만 팀의 패배를 막지 못했다. 후반 4분 한 차례 슈팅을 시도했지만 수비에 막혔다. 기회 창출은 없었고 볼 경합에서는 8번 중 1번 승리하는 데 그쳤다. 황희찬은 끝내 공격 포인트를 올리지 못한 채 교체됐다. 축구 통계 매체 소파스코어는 황희찬에게 팀 내 최저 평점인 6.0을 매겼다.
팀의 성적 하락과 함께 선수 개인의 부진도 깊어지는 모습이다. 황희찬은 올 시즌 리그 13경기에 출전해 1골에 그치고 있다. 2023-2024시즌 12골 3도움을 기록하며 팀의 에이스로 떠올랐지만, 잇단 부상으로 최근 두 시즌 21경기 2골로 주춤한 모습이다. 영국 스포츠 매체 기브미스포츠는 최근 올 시즌 EPL에서 가장 부진한 선수 20인을 꼽으며 황희찬을 3위에 올리기도 했다.
입지도 흔들리고 있다. 글로벌 스포츠 매체 디애슬레틱은 최근 울버햄프턴이 겨울 이적시장에서 선수단 정리에 나설 가능성이 있다고 보도했다. 고액 연봉자인 황희찬과 골키퍼 주제 사가 주요 매각 대상으로 거론되고 있다.
자칫 20년 만에 EPL에서 한국 선수가 사라질 수 있다는 우려도 나온다. 손흥민(LAFC)이 지난여름 미국으로 떠난 뒤 이번 시즌 EPL에 남은 한국 선수는 황희찬뿐이다. 한국 축구는 2005년 박지성이 맨체스터 유나이티드에 입단해 EPL 1호 선수가 된 이후 이영표 설기현 박주영 기성용 등이 명맥을 이어왔다. 양민혁(포츠머스), 윤도영(엑셀시오르) 등 영건들은 임대를 떠나 있어 EPL 입성까지는 시일이 걸릴 것으로 보인다.
