지하철 5호선이 갤러리로…하남시 ‘움직이는 브랜드 쇼룸’ 눈길
서울 지하철 5호선 하남선 열차가 경기 하남시의 매력을 담은 감성 전시 공간으로 탈바꿈하며 시민들의 일상 속에서 색다른 홍보 효과를 내고 있다.
하남시는 서울 도심과 여의도를 잇는 5호선의 이동 특성을 활용해 하남선 열차를 ‘브랜드 쇼룸’으로 꾸미는 이색 홍보를 진행하고 있다고 28일 밝혔다. 출퇴근 시간은 물론 지하철이 운행되는 하루 종일 시민들과 자연스럽게 만나는 생활밀착형 홍보다.
현재 하남선 열차 4편성, 총 32량의 객실에는 512개의 액자 광고가 설치돼 운영 중이다. 기존 정책 홍보 중심의 단조로운 방식에서 벗어나, 1량당 16개의 테마를 유기적으로 구성해 승객들이 마치 이동하는 작은 갤러리에 들어온 듯한 경험을 할 수 있도록 했다.
객실 우측에는 문화도시, 청년의 꿈, 아이 키우기 좋은 도시 등 하남시의 미래 비전을 담은 브랜드 이미지가 배치됐고, 좌측에는 계절의 풍경과 SNS 채널 등 시민 참여형 콘텐츠가 어우러져 시선을 끈다. 시 대표 캐릭터 ‘하남이’와 ‘방울이’도 곳곳에 등장해 친근한 분위기를 더한다.
지하철을 이용한 시민들은 예상치 못한 전시 공간에 긍정적인 반응을 보이고 있다. 한 승객은 “무심코 올려다본 객실 벽에 따뜻한 문구와 사진이 있어 기분이 좋아졌다”며 “캐릭터 덕분에 하남시가 친근하게 느껴진다”고 말했다. 또 다른 시민은 “미사호수공원의 봄 풍경 사진을 보니 가족과 함께 하남을 방문하고 싶어졌다”고 전했다.
이번 프로젝트는 공보담당관 브랜드마케팅팀이 기획과 디자인을 맡고, 광역교통과 철도사업팀과 협업해 예산 효율성을 높인 점에서도 주목받고 있다. 하남선을 이용하는 다수의 승객에게 반복적으로 도시 이미지를 각인시키며 실질적인 홍보 효과를 거두고 있다는 평가다.
하남시 관계자는 “일상적인 이동 공간에서 시민들이 자연스럽게 하남의 가치를 느낄 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 시민의 눈높이에 맞춘 창의적인 홍보를 이어가겠다”고 밝혔다.
