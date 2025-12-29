‘청와대 타이틀’ 달고 지방선거 앞으로…강훈식 필두 대통령 참모들 출마 들썩들썩
이재명 대통령의 청와대 복귀를 계기로 대통령 참모진을 둘러싼 지방선거 출마설이 다시 고개를 들고 있다. 내년 6·3 지방선거가 약 5개월 앞으로 다가온 가운데, ‘청와대 참모’라는 공식 타이틀을 달게 되면서 정치적 영향력 역시 커졌다는 평가다.
28일 대통령실 안팎에서는 실장급부터 행정관급까지 10여 명 이상이 지방선거를 전후해 대통령실을 떠날 수 있다는 관측이 나온다. 이에 따라 내부에서도 “일부 부서를 중심으로 분위기가 술렁이고 있다”는 분위기가 감지된다.
가장 큰 관심은 강훈식 대통령 비서실장이다. 충남 아산을 3선 의원 출신인 강 비서실장은 그간 충남지사, 서울시장 출마설에 이어 최근에는 대전·충남 통합 지자체장 차출론까지 거론되고 있다. 다만 현재로서는 출마 가능성이 크지 않다는 관측도 있다. 한 청와대 핵심 관계자는 “이번에는 안 나가는 것으로 내부에서 이야기가 된 것으로 안다”고 말했고, 다른 청와대 관계자 역시 “강 비서실장은 내부에서 (출마) 얘기가 나오지 않고 있다”고 밝혔다. 정권 출범 후 1년이 채 되지 않은 상황에서, 강 비서실장을 대체할 마땅한 후임을 찾기 어렵다는 점도 배경으로 꼽힌다.
선거를 앞두고 변화가 가장 클 것으로 예상되는 곳은 정무 라인으로, 우상호 정무수석과 김병욱 정무비서관은 각각 강원도지사와 성남시장 출마를 사실상 공언한 상태다. 김용범 정책실장은 주변에 출마 가능성을 부인하고 있는 것으로 알려졌지만, 광주시장과 전남지사 출마설은 꾸준히 제기되고 있다. 최근 부산 출신인 하정우 AI미래기획수석을 부산시장 후보로 차출해야 한다는 여권 내 의견도 나오고 있다. 다만 하 수석 역시 출마에 뜻이 없다는 입장을 재차 밝힌 것으로 전해졌다.
비서관급에서는 김남준 대변인의 출마가 기정 사실로 받아들여지는 분위기다. 김 대변인은 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 거론된다. 정의당 원내대표를 지낸 배진교 국민경청비서관 역시 인천시장 출마 가능성이 계속 거론되고 있다. 행정관급 인사들 역시 물밑에서 출마 채비에 나선 것으로 알려졌다.
대통령실 참모들의 사직 시점은 이르면 내달 중순부터 2월 사이가 될 것으로 보인다. 공직자 사퇴 시한은 선거 90일 전인 내년 3월 5일이지만, 조기에 사직해 지역 활동에 나서는 것이 유리하다는 판단에서다. 대통령실 내부에서도 최근 출마 수요를 파악하는 한편 후임자 검증 준비에 들어간 것으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 “이미 떠날 사람들은 마음도 떠난 상태”라며 “다들 청와대 본관에서 대통령과 기념사진 찍고 나갈 일만 남았다고들 말한다”고 전했다.
윤예솔 최승욱 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사