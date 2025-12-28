전북, 진안 양수발전소 유치 총력…에너지 전환 ‘핵심 인프라’ 승부수
재생에너지 확대 속 전력계통 안정 해법 부상
전북특별자치도가 진안 양수발전소 유치에 힘을 실으며 에너지 전환과 전력 계통 안정이라는 두 과제를 동시에 풀겠다는 구상을 분명히 했다.
전북도는 지난 26일 진안군 문예체육회관에서 열린 ‘진안 양수발전소 유치 성공 기원 결의대회’에 참석해 지역사회의 유치 의지를 공유하고 중앙정부 설득에 적극 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 이날 행사에는 김관영 전북지사를 비롯해 진안군수, 지역 국회의원과 도의원, 발전사 관계자, 주민 등 500여명이 참석했다.
김 지사는 축사를 통해 “양수발전은 전북의 에너지 전환과 전력 계통 안정을 동시에 뒷받침하는 전략적 인프라”라며 “진안군이 가진 입지 여건과 높은 주민 수용성이 충분히 평가받을 수 있도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
진안 양수발전소는 제11차 전력수급기본계획에 따라 추진되는 신규 전력 인프라 사업이다. 우선협상대상자 선정 절차를 거쳐 진안군 주천면 대불리·주양리 일원에 600MW 규모로 건설될 예정이다.
전북은 재생에너지 비중 확대와 대규모 산업단지 조성이 동시에 추진되면서 전력 수급의 안정성이 핵심 과제로 떠오르고 있다. 양수발전은 전력 수요가 낮을 때 에너지를 저장했다가 필요 시 공급하는 방식으로, 재생에너지의 변동성을 보완할 수 있는 대표적 설비로 꼽힌다.
도는 그동안 중앙정부와 관계기관을 상대로 사업 필요성과 지역 여건을 설명해 왔으며, 국회 차원의 공감대 형성을 위해 지역 국회의원들과도 협력을 이어가고 있다. 특히 진안군의 높은 주민 수용성과 지형적 적합성을 강점으로 내세워 유치 당위성을 강조하고 있다.
전북도 관계자는 “양수발전소 유치는 단순한 발전시설 유치가 아니라 전북의 에너지 구조를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “국가 전력 정책과 지역 균형 발전을 동시에 충족할 수 있는 사업이라는 점을 지속적으로 설득해 나가겠다”고 말했다.
진안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
