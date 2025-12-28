“모르는 사이” 동탄 아파트 주차장서 40대 흉기로 찌른 20대
술에 취해 일면식도 없는 40대 남성에게 흉기를 휘두른 20대가 경찰에 붙잡혔다.
경기 화성동탄경찰서는 살인미수 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 28일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 10시45분쯤 경기도 화성 동탄2신도시 자신이 사는 아파트 지하 주차장에서 같은 아파트 주민인 40대 B씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.
A씨는 술에 취한 상태로 집에서 흉기를 들고 나와선 당시 주차를 하고 있던 B씨를 찌른 뒤 달아났다.
B씨는 두꺼운 외투를 입고 있던 덕분에 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 오전 11시20분쯤 사건 현장 인근에서 A씨를 붙잡았다.
A씨와 B씨는 서로 모르는 사이인 것으로 조사됐다.
경찰은 범행동기를 비롯한 구체적인 사건 경위를 조사하는 한편 A씨 정신질환 여부도 확인할 방침이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
