강민호, KBO리그 최초 4번째 FA 금자탑…삼성과 2년 재계약

삼성 라이온즈 강민호(왼쪽)가 28일 네 번째 자유계약선수(FA) 계약을 체결한 뒤 이종열 삼성 단장과 기념 사진을 찍고 있다. 삼성 제공

KBO리그에서 네 차례 FA 계약에 성공한 선수는 강민호가 처음이다. 2004년 롯데 자이언츠에서 데뷔한 그는 2013시즌 종료 후 첫 FA 자격을 취득해 롯데와 4년 75억원에 사인했다. 이후 삼성과 4년 80억원 규모로 두 번째 FA 도장을 찍었고, 2021시즌을 마친 뒤 4년 36억원에 재계약했다. 이번 계약까지 포함해 통산 FA 계약 총액 211억을 기록하며 ‘FA 200억원 클럽’에 가입했다.