직장인 40%, 연차 6일도 못 써…60% “쉬는데 연락”
유급 연차휴가를 연간 6일도 못 쓴 직장인이 10명 중 4명에 달한다는 조사 결과가 나왔다. 직장인 절반 이상은 ‘연차휴가 중 업무와 관련한 연락을 받은 적 있다’고 답했다.
직장갑질119가 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 10월 1일부터 14일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 ‘연차휴가 보장 및 사용 현황'을 조사한 결과 응답자 10명 중 4명(37.9%)이 지난해 연차휴가를 6일 미만 사용했다고 28일 밝혔다.
연차휴가 보장 여부는 고용 형태와 사업장 규모에 따라 차이가 났다. 연차휴가가 보장된다고 응답한 비율은 정규직이 87.7%지만 비정규직은 46%에 그쳤다. 300인 이상 사업장에서는 89.8%가 연차 보장을 받았지만 5인 미만 사업장에서는 32.3%에 불과했다.
또 정규직의 84.5%가 원할 때 연차를 쓸 수 있다고 답했지만, 비정규직은 45.5%에 그쳤다. 5인 미만 사업장은 43.3%에 불과했다.
직장 내 분위기가 연차 사용을 제약한다는 응답도 다수였다. 응답자 56.2%는 ‘연차 기간에도 업무 연락을 받거나 받는 모습을 봤다’고 답했다. 42.8%는 ‘실제로 연차 중 업무를 수행한 경험이 있다’고 했다.
‘연차휴가 사용으로 직장에서 불이익을 경험한 적이 있다’는 응답은 12.8%로 나타났다. 구체적인 ‘연차 신청 승인 거부 또는 사용 제한(30.5%)이 가장 많았고 ‘연차 사용에 대한 상사의 부정적 언급·눈치’(29.7%), ‘연차 사용 이후 업무량과도 증가(29.7%)’, ‘중요 회의·행사에서의 배제’(28.1%), 보너스·성과급 불이익(20.3%) 등이 뒤를 이었다.
직장갑질119는 “휴식권은 사업장 규모나 고용 형태 등과 무관하게 모든 노동자에게 필요한 권리인 만큼 모든 노동자에게 차별 없이 쉴 권리를 보장하는 내용의 법·제도 개선이 이뤄져야 한다”라고 지적했다.
직장갑질119에 따르면 고용노동부는 지금껏 직장 내 괴롭힘, 연차휴가 등 근로기준법 위반 사안에 대해 기소 의견으로 송치한 사건들이 실제로 어떻게 처리됐는지와 관련한 정보공개요청에 ‘확인 불가’ 답변을 내놨다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
