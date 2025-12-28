서울 가구 44%는 자가에 산다…전세 25%, 월세 28%
서울 가구의 44.1%는 자가에서 거주 중인 것으로 조사됐다. 또 25.4%는 전세로, 28.0%는 월세로 거주하고 있는 것으로 나타났다.
서울시는 28일 이 같은 내용이 포함된 ‘2024 서울시 주거실태조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 국토교통부 주거실태조사 서울 표본(약 7000가구)에 서울시 자체 표본(약 8000가구)을 추가한 1만5000가구를 대상으로 진행됐다.
자가 거주 비율인 자가 점유율은 지난해 44.1%였다. 2022년과 같았다. 지난해 전세 거주 가구 비율은 25.4%, 월세 거주 가구 비율은 28.0%였다. 두 수치도 2022년과 동일했다. 아파트 거주 가구 비율은 지난해 44.0%로, 2022년 43.4%보다 0.6% 포인트 높아진 것으로 나타났다.
평균 거주 기간은 2021년 6.2년에서 지난해 7.3년으로 1.1년 늘어난 것으로 조사됐다. 자가 가구의 거주 기간은 같은 기간 9.7년에서 11.6년으로 1.9년, 전월세 가구의 거주기간은 3.1년에서 3.7년으로 0.6년 증가했다. 부동산 시장 규제와 임대차 3법이 영향을 미친 것으로 보인다. 자치구별로 보면 노원구(9.3년), 구로구(8.7년), 도봉구(8.3년) 순으로 평균 거주 기간이 길었다.
주거 환경은 개선되고 있는 것으로 나타났다. 반지하·지하·옥상·옥탑 거주 가구 비율은 2021년 4.7%에서 지난해 2.5%로 2.2% 포인트, 최저 주거 기준 미달 비율은 같은 기간 6.2%에서 5.3%로 0.9% 포인트 줄었다.
지난해 자치구별 계층 분포도를 보면 만 39세 이하 청년 가구는 관악구(45.2%), 광진구(33.2%), 마포구(32.7%)에 집중된 것으로 파악됐다. 혼인 7년 이내 신혼부부는 강동구(10.6%), 성동구(9.8%), 은평구(9.7%)에, 만 65세 이상 고령 가구는 도봉구(33.2%), 강북구(31.6%), 구로구(27.7%)에 많았다.
4점 만점인 주택 만족도는 지난해 3.01점으로 2022년 2.96점보다 0.05점 올랐다. 주거 환경 만족도도 같은 기간 3.01점에서 3.06점으로 0.05점 상승했다.
