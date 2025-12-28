시사 전체기사

[속보] 이 대통령, 초대 기획예산처 장관에 이혜훈 파격 발탁

입력:2025-12-28 14:37
공유하기
글자 크기 조정

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울 가구 44%는 자가에 산다…전세 25%, 월세 28%
쿠팡 김범석 형제, 6개 상임위 청문회도 ‘불참’ 통보
“사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파
형은 입구, 동생은 현관문서 사망…대전 아파트 화재
[작은영웅] “창문까지 깼는데…” 운전자 구조 후 드러난 반전 (영상)
장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어”
김건희에 ‘로저비비에’ 선물 김기현 아내 특검 재출석…묵묵부답
‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등
국민일보 신문구독