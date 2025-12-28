“사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파
서울 아파트 가격이 평균 15억원을 돌파했다는 통계 결과가 나왔다. 서울 아파트 중위 매매가 역시 11억원을 돌파했다.
28일 KB부동산이 발표한 12월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면 이달 15일 조사 기준으로 서울 아파트 매매가는 1.06% 상승하며 19개월 연속으로 올랐다.
이달 서울 아파트 값 오름폭은 지난달(1.72%)보다 둔화했지만, 여전히 월간 1% 넘게 급등한 수치다.
지역별로 보면 송파구(2.65%)·용산구(2.37%)·서초구(2.04%)·중구(2.03%)가 2% 넘는 상승 폭을 기록했다. 영등포구(1.59%)·강남구(1.41%)·동작구(1.24%)·광진구(1.21%)·성동구(1.18%)도 1% 넘게 올랐다.
서울 아파트 평균 매매가는 지난 7월(14억572만원) 처음으로 14억원을 넘은 후 이달 15억810만원을 돌파했다. 서울 중위 아파트 매매가 역시 이달 11억556만원을 보이면서 처음으로 11억원을 넘어섰다.
서울 아파트 중위가는 2021년 6월(10억1417만원) 10억원을 돌파했지만, 이후 내림세를 보였다. 지난 3월까지 9억원대에서 오르내렸지만 지난 4월(10억원) 10억원대로 재진입했고, 8개월 만에 11억원선을 돌파했다.
경기도와 인천 아파트 가격은 이달 0.38%, 0.03% 올라 각각 7개월, 2개월 연속으로 상승했다.
전국적으로는 0.32%, 수도권에서는 0.53%, 5개 광역시(광주·대전·대구·울산·부산)는 0.12%, 기타지방(8개 도 지방)은 0.09%의 아파트값 상승률을 나타냈다.
아파트 전셋값은 이달 전국 0.42%, 수도권 0.50%, 5개 광역시 0.40%, 기타지방 0.28%의 상승률을 보였다.
12월 수도권에서 아파트 전셋값은 서울(0.64%), 경기도(0.51%), 인천(0.14%)의 순으로 높았다. 지방에선 세종에서 아파트 전셋값 상승률(3.00%)이 급등한 것으로 조사됐다.
아파트에 단독·다가구·다세대·연립주택을 포함한 전국 주택 매매가와 전셋값은 이달 각각 0.29%, 0.33% 올랐다.
전국 매매가격전망지수와 전세가격전망지수는 각각 105.6, 115.4로 지난달 대비 각각 1.5 포인트, 0.5 포인트 올라 여전히 상승 전망이 우세했다.
서울 이달 주택 매매가격 전망지수는 117.1로, 지난달(107.8) 대비 9.3 포인트 상승했다.
서울 지수는 지난달 16.6 포인트 하락했다가 한 달 만에 반등하며 집값 상승 전망 기대감이 지난 9월(116.4)보다 높은 수준을 나타냈다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
