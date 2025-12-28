화천 겨울방학 캠프…실력 ‘쑥’ 부담 ‘뚝’
강원도 화천군이 초등학생들의 학습 능력을 키우면서 학부모의 사교육비 부담은 덜어주는 겨울방학 캠프를 연다.
군은 다음 달 12일부터 2월 13일까지, 화천군과 함께 하는 실력쑥쑥 겨울방학 캠프를 운영한다.
캠프는 화천권역과 사내권역에 각각 차려진다.
장소는 화천권역 1~2학년은 화천평생학습센터, 3~6학년은 화천커뮤니티센터와 가족센터다.
사내권역은 초등 1~6학년 모두 사내종합문화센터에 캠프가 마련된다.
신청은 31일까지 군평생교육 홈페이지를 통해 선착순으로 접수할 수 있다.
화천권역 1~2학년 캠프는 오전 9시부터 오전 11시50분, 3~6학년은 오전 10시부터 오후 2시50분까지 이어진다.
사내권역 1~2학년 캠프는 오전 9시부터 오전 11시50분, 3~6학년은 오후 1시부터 오후 2시50분까지 수업이 진행된다.
캠프는 영어와 수학, 과학실험, 한자, 요리 등 다채로운 프로그램들로 채워진다.
매년 여름과 겨울방학 기간 운영되는 청소년 캠프는 학생들의 학습능력 신장은 물론 학부모들의 교육비와 보육 부담 경감에도 크게 기여하고 있다.
군은 지난여름에도 7~8월, 3주에 걸쳐 초등 1~6학년 학생 120명을 대상으로 화천권역과 사내권역에서 여름방학 캠프를 운영한 바 있다.
최문순 화천군수는 28일 “화천의 학생들이 방학 기간 동안 멀리 나가지 않아도 양질의 학습 기회를 누릴 수 있도록 캠프 운영과 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
