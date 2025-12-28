강릉시 농촌 인력난 해소…농촌인력중개센터 운영
강원도 강릉시가 농림축산식품부 주관하는 2026년도 농촌인력중개센터 운영사업 공모에서 농촌형과 공공형 두 유형 모두 동시에 선정됐다.
농촌인력중개센터 사업은 농촌 고령화와 인구감소로 인해 농업 인력이 부족한 현상을 극복하기 위해 계절별로 농가와 근로자 간의 인력을 중개하는 사업이다.
지자체가 선정한 농협이 운영 주체가 돼 사업을 운영한다. 공공형은 외국인 계절근로자, 농촌형은 내국인 근로자를 고용해 1개월 미만의 단기 인력이 필요한 소규모 농가에 노동력을 제공한다. 농가에서는 인력을 지원받은 만큼 이용료를 지급하는 방식으로 운영된다.
우선 공공형 농촌인력 중개센터 운영을 위해 외국인 계절근로자 40여명을 고용할 계획이다.
또한 외국인 계절근로자의 근로환경 개선을 위해 문화체험행사, 의료비, 보험료 일부 지원 등 지원 사업을 함께 추진한다.
농협, 농업기술센터, 자원봉사센터, 외국인 근로자 지원센터 등 관계기관과의 협업을 통해 공동 운영체계를 강화한다. 주기적인 만족도 조사와 현장 모니터링을 통해 사업 완성도를 높여나갈 계획이다.
시는 농촌인력중개센터 운영으로 지역 농업현장의 고질적인 인력난이 해소될 것으로 기대하고 있다.
김홍규 강릉시장은 28일 “농촌인력중개센터 운영을 통해 농가 인건비 부담 완화, 영농 적기 인력 확보, 외국인 근로자 안정 정착을 통한 농촌 고용구조 개선 등 다양한 정책개선 효과를 기대한다”며 “지속 가능한 농촌 노동력 공급체계를 구축하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
