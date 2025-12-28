충남도, ASF 방역대 전면 해제…‘차단 방역’ 유지
아프리카돼지열병 확산을 막기 위해 충남에 내려졌던 방역대 이동 제한 조치가 34일 만에 해제됐다.
충남도는 지난달 24일 당진에서 도내 첫 아프리카돼지열병이 발생한 이후 추가 발생이 없어 28일자로 방역대 이동 제한 조치를 전면 해제한다고 밝혔다.
살처분과 소독 조치가 완료된 후 30일 이상 경과하고 방역대 내 양돈농가에서 아프리카돼지열병이 추가 발생하지 않으면 해제 검사를 통해 방역대 이동 제한을 해제할 수 있다.
도는 지난 27일 발생 농장과 예방적 살처분 조치한 농가를 포함해 방역대 10㎞ 내 농가 31호를 대상으로 임상·정밀·환경 검사를 진행해 음성 판정이 나온 것을 확인했다.
다만 발생 농장은 이동 제한이 해제되더라도 시·군 점검, 도·농림축산검역본부의 농장 평가와 환경 검사에서 이상이 없고 60일간의 입식 시험 등의 절차를 거쳐야만 돼지 입식이 가능하다.
도는 그간 방역대 내 농가 28호에 대해 일주일 간격으로 2회 정밀검사하고, 역학 관련 이동 제한 농가 도축 출하 등 지속적으로 예찰해 이상 없음을 확인해 왔다.
양돈농가 아프리카돼지열병은 전국 20개 시군에서 총 55건이 발생했고 충남에서는 지난달 당진에서 처음 발생했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
