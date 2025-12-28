정부, 지역·풀뿌리 ‘이공·인문사회’ 학술지원에 1조712억원 지원

거점 국립대 기초연구 역량 강화

‘서울대 10개 만들기’ 기반 마련

정부가 내년 이공·인문사회 분야 학술연구 지원에 약 1조712억원을 투입한다. 정부 국정과제인 ‘서울대 10개 만들기’와 보폭을 맞춰 거점 국립대의 ‘기초 연구’ 역량 강화에 무게를 뒀다.