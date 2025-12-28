정부, 지역·풀뿌리 ‘이공·인문사회’ 학술지원에 1조712억원 지원
거점 국립대 기초연구 역량 강화
‘서울대 10개 만들기’ 기반 마련
정부가 내년 이공·인문사회 분야 학술연구 지원에 약 1조712억원을 투입한다. 정부 국정과제인 ‘서울대 10개 만들기’와 보폭을 맞춰 거점 국립대의 ‘기초 연구’ 역량 강화에 무게를 뒀다.
28일 교육부가 발표한 ‘2026년 학술연구지원사업 종합계획’에 따르면 정부는 이공 분야 연구 지원 예산 6223억원, 인문사회 분야 4489억원을 각각 배정했다. 이공 분야는 전년 대비 265억원, 인문사회 분야는 298억원이 증액됐다. 총 증액 규모는 563억원이다.
눈여겨 볼만한 부분은 정부가 신설한 ‘기본연구 사업’이다. 자연과학, 공학 등 학문의 풀뿌리가 되는 기초 연구를 지원하는 취지다. 정부는 비전임교원, 박사후연구원을 대상으로 총 790개 과제를 선정해 연간 6000만원씩 예산을 지원한다는 계획이다. 우선 내년 예산은 237억원을 투입하고, 연구가 지속될 수 있도록 지원 기간도 3년을 보장한다.
정부 지원을 받는 기초 연구 분야의 중간 평가 절차도 간소화한다. 단기 성과를 보장하기 어려운 기초연구에선 안정적인 연구개발(R&D) 지원이 필수적이다. 교육부는 미래도전연구와 보호연구 사업에서 선정된 신규 과제부턴 3년 뒤 이뤄지던 단계 평가를 폐지하기로 했다. 잠재성과 다양성을 갖춘 이들 연구가 단기 성과에 매몰되지 않도록 독려하려는 취지다.
교육부는 거점국립대의 연구 역량 강화도 지원한다. 국정과제인 ‘서울대 10개 만들기’와 발맞춰 지역 대학 내 국가연구소 설치 등을 지원한다. 또 지역 발전에 연계한 기초연구를 수행하는 ‘글로컬랩 사업’에 지역대학을 최소 60% 이상 선정하기로 했다. 인문사회 분야에선 ‘대학기초연구소’ 사업을 통해 거점국립대 3곳에 연간 40억원을 지원할 계획이다.
교육부는 후속세대 발굴·지원도 강화한다. 특히 인문사회 분야에서 국제적인 역량을 갖춘 연구자를 지원하기 위한 ‘글로벌 리서치’ 사업을 신설했다. 국내에서 박사 학위를 취득한 연구자 총 20명을 선발해 1인당 연간 5000만원을 지원한다. 또 석·박사과정생을 위한 연구장려금도 확대하기로 했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
