쿠팡 김범석 사과…“말보다 행동 우선, 그러나 제 사과가 늦었다”
쿠팡Inc 김범석 의장이 “쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다”고 공개 사과했다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태가 불거진지 한 달만으로, 김 의장의 첫 공식 사과다.
김 의장은 28일 발표한 사과문에서 “많은 국민들이 실망한 지금 상황에 참담함을 금할 수가 없다”면서 미흡한 초기 대응과 소통 부족에 대해 사과했다.
유출 사실이 알려지고 한 달 만에 사과한 데 대해서는 “무엇보다 제 사과가 늦었다”면서 “모든 사실이 확인된 이후에 공개적으로 소통하고 사과하는 것이 최선이라고 판단했다. 돌이켜보면 이는 잘못된 판단”이라고 말했다.
개인정보 유출 사건 진행 경과에 대해서는 “정부와의 협력을 통해 유출된 고객 정보 100% 모두 회수 완료했다. 유출자의 진술을 확보했고, 모든 저장 장치를 회수했다”고 말했다. 이어 “유출자의 컴퓨터에 저장돼 있던 고객 정보가 3000건으로 제한돼 있었음이 확인됐으며, 외부로 유포되거나 판매되지 않았다는 점도 확인됐다”고 말했다.
정부와 협력한 결과라는 기존 쿠팡의 입장도 유지했다. 그는 “쿠팡은 조사 초기부터 정부와 전면적으로 협력해왔다”며 “많은 오정보가 확산되는 상황에서도 정부의 ‘기밀 유지’ 요청을 엄격히 준수했다”고 강조했다.
이어 “불편을 겪으신 한국 고객들에게 보상안을 마련해 조속히 시행할 수 있도록 하겠다”며 “같은 실수를 반복하지 않기 위해 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다”고 밝혔다.
