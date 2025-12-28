탄핵정국과 관세협상, 올 골프회원권 시장 불안정 흐름 주도…내년 상승 기대감 커
에이스회원권거래소 내년 지수 1500p 예측
내년 전국동시지방선거 전후가 시황 변곡점
2025년 회원권시장은 경기침체 우려와 대통령 탄핵 정국, 글로벌 무역과 관세 협상 등 불안정한 흐름으로 시작했다. 그러다 한동안 관망하던 수요가 실거래로 점차 이어져 상반기에는 시세가 일시 급등하기도 했다.
주요 대기업과 중견기업들이 비상경영에 돌입하면서 미뤄왔던 수요가 누적된 가운데 새로운 정부에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석된다.
하지만 하반기로 접어 들면서 시장은 지지부진한 흐름을 이어갔다. 여러 규제에도 오히려 시세가 폭등하는 부동산과 코스피 4000포인트 시대를 열어가는 과정에서 회원권시세는 하락하거나 답보 양상이 됐다.
국내외 금리인하와 경기부양책이 대두되자 금값과 각종 원자재, 코인시장까지 급등하는 이른 바 ‘Everything Rally(모든 자산의 동시 상승)’현상까지 나타났음에도 하반기 회원권시장은 시세가 하락하거나 거래시장에서도 대대적인 관망세가 펼쳐졌다.
결국 초고가 회원권의 급반등을 제외하고 고가회원권 지수는 1.3%상승에 그쳤고 저가회원권도 0.9% 상승으로 미약한 수준으로 시세 방어 성격이 강했다. 반면 중가회원권은 오히려 –0.8% 하락하는 상황이 연출됐다. 그러면서 전체 회원권 지수는 2.1% 상승으로 마감됐다.
지역별로는 중부권이 2.5% 상승 상승세를 이끌었다. 영남권도 1.1%상승했다. 호남권은 보합수준에서 변동을 보이지 못했고 제주도는 –1.7%로 하락폭이 축소됐다.
그렇다면 2026년 병오년 회원권 시장 전망은 어떨까.
에이스회원권거래소 이현균애널리스트는 “극단적인 정치사회, 경제적 리스크 완화가 가능하다는 가정 하에, 정책적 효과에 따른 자산시장의 상승기대감이 회원권시장에도 긍정적인 배경으로 자리 잡을 것”으로 예측한다.
특별한 이벤트형 변곡점이 아니라도 수급여건에 따른 영향력은 점차 확대될 수 있을 것으로 보인다. 이러한 전망은 최근 우리 증시를 필두로 한 자산시장의 상승과 비동조화된 회원권시장의 경향을 일정부분 탈피할 수 있는 충분한 근거가 있기 때문이다.
초고가 회원권이 먼저 급반등에 성공했기 때문에 이러한 ‘선점효과’가 다른 금액대 종목들로 확산될 개연성이 있다는 해석도 가능하다. 2025년 시황이 그러한 예측을 가능케 한다.
이러한 낙수효과에 덧붙여서 2025년 중가권 회원권의 하락도 개별 이벤트성 단기적 악재에 따른 이례적 현상으로 분석되기도 했다. 하락순위 1위였던 광릉회원권이 대표적인 사례라는 게 에이스회원권거래소의 설명이다. 이용 권한을 사고 파는 형태의 거래였던 이 골프장의 회원권은 예고된 하락이었다는 것.
골프장 인수 과정에서 여러 설이 나돌았던 더 시에나 서울CC(구 중부CC), 분양 사고가 있었던 오션힐스포항 등 내부적 문제로 인한 하락을 제외하면 중가권 회원권도 점차 상승반전의 가능성이 시현될 것으로 기대할 수 있다는 게 에이스회원권거래소의 설명이다.
물론 시장을 둘러싼 부정적 요인이 없는 게 아니다. 가장 큰 우려는 역시 회원권 효용가치에 대한 논란이다. 현재까지 골프장 운영업장들에게 과도하게 유리한 상품구조에서 소비자들은 선택적 매매와 옥석 가리기 작업에 몰두할 것이 뻔하다.
그럴 경우 전반적인 상승세를 시현하기보다는 금액 종목별, 그리고 지역별 차별화는 지속될 가능성이 높다. 같은 지역과 금액대 안에서도 종목별 등락이 확대될 수 있다는 얘기다.
이런 점을 감안해 거래시장에서는 시세상승과 함께 종목별 편차 확대는 불가피할 것으로 예상된다. 또 분양시장에서는 기존 무기명 회원권들의 가격하락과 맞물려 소비자들의 요구와 접점을 찾으려는 시장 친화적 상품이 증가할 가능성이 높다.
시기별로는 새해 벽두에는 누적된 수요가 실거래로 이어지면서 상승세로 이어질 개연성이 있다. 상승 강도는 전년 동기보다 약할 수는 있겠지만 상승 기대감이 작용할 것은 분명해 보인다.
신년 효과의 기세가 이어진다면 시세상승의 변곡점은 ‘전국동시지방선거’ 전후가 될 것으로 보인다. 따라서 법인 거래 층이라면 연말연초의 인사시즌에 집중할 수밖에 없겠지만 개인 매매자들은 해당 시점들을 고려해서 거래 시기를 결정하는 것도 방법이 될 수 있다.
에이스회원권거래소는 “올 12월12일 기준으로 1369.1포인트를 기록하고 있는 골프회원권 종합지수를, 이후 추가적 돌발악재가 없다는 가정 하에 하단의 지지선은 1330포인로 두고 1차 저항선을 1450포인트로 재차 설정했다”며 “시장 우호적 환경이 지속되고 강한 상승세가 시현되면 1500포인트 수준까지 도달할 가능성이 높다”고 내년 골프회원권 시장을 진단했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
