탄핵정국과 관세협상, 올 골프회원권 시장 불안정 흐름 주도…내년 상승 기대감 커

에이스회원권거래소 내년 지수 1500p 예측

내년 전국동시지방선거 전후가 시황 변곡점

올해 골프회원권시장은 급변하는 국내외 정세로 불안정한 흐름이 이어졌다. 내년 시황은 자산시장과 동조화 될 가능성이 높다는 전망이다. 국민일보 그래픽

하지만 하반기로 접어 들면서 시장은 지지부진한 흐름을 이어갔다. 여러 규제에도 오히려 시세가 폭등하는 부동산과 코스피 4000포인트 시대를 열어가는 과정에서 회원권시세는 하락하거나 답보 양상이 됐다.