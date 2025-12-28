울산 관광기념품 디자인 공모 반구천의 암각화 문양 문구세트 ‘대상’
울산시는 관광기념품 디자인 공모전을 개최한 결과 ‘반구천 암각화 문구세트’를 대상으로 선정했다고 28일 밝혔다.
시는 지난 9월 15일부터 10월 20일까지 진행된 관광기념품 디자인 공모를 벌여 총 176건을 접수했다. 시는 상품성, 디자인 완성도, 활용성, 시민 온라인 선호도, 실물 심사 등을 반영해 최종 15점을 선정했다.
최고상인 대상에는 반구천의 암각화 문양을 활용한 문구세트 ‘K-전통공예 & 반구천의 암각화’가 선정됐다.
금상에는 우산 ‘반구천의 암각화, 하늘에 새기다’, 무드등 ‘울산의 결, 한 겹의 빛’ ,‘반구천의 암각화 블랭킷’이 선정됐다.
그 외 은상 5점, 동상 6점이 가려졌다.
대상작(1점)에는 400만원, 금상작(3점)에는 각 350만원, 은상작(5점)에는 각 310만원, 동상작(6점)에는 각 250만원을 사업화 및 제품 제작을 위한 지원비가 주어진다.
이번 공모 선정작은 울산 굿즈 스토어(Ulsan Goods Store) 울산박물관점, 암각화박물관점, 태화강국가정원 안내센터점에 전시된다.
시 관계자는 “기념품들이 울산을 대표하는 관광상품으로 발전할 수 있도록 홍보와 판로를 적극 지원할 계획”이라고 말했다.
