[속보] 쿠팡 김범석 첫 사과 “질책 받아들여, 철저히 쇄신”[전문]

서울 여의도 국회에서 지난 2일 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에서 이상휘 국민의힘 의원 책상에 김범석 쿠팡 의장의 사진기사 프린트가 놓여 있다. 뉴시스

사고 초기부터 명확하고 직접적으로 소통하지 못한 점으로 인해 큰 좌절감과 실망을 안겨 드렸다”고 강조했다.

그러면서 “

“보안 허점의 원인을 철저히 규명하고 보안 시스템을 혁신하겠다”고 말했다.