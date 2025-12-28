부산시, 연말 한파 대비 취약계층 보호 점검
노숙인·장애인·독거노인 현장 대응
응급 잠자리·급식·난방 시설 점검
순찰·임시주거… 인명 피해 예방
부산시가 연말 강력 한파에 대비해 거리 노숙인과 장애인, 독거노인 등 취약계층 보호를 위한 긴급 현장 점검에 나섰다. 한파로 인한 인명 피해를 막기 위해 보호 체계 전반을 점검하고 현장 대응을 강화했다.
28일 부산시에 따르면 시는 지난 26일 기상청의 한파 특보 발효에 따라 기온 급강하에 대비한 취약계층 보호 현장 점검을 했다. 시가 밝힌 한파 대응 보호 대상은 독거노인 24만7665명, 중증장애인 6만4861명, 노숙인 633명, 쪽방 주민 936명 등 모두 31만4095명이다.
시는 노숙인종합지원센터와 쪽방상담소를 중심으로 응급 잠자리와 쉼터 운영 실태, 무료 급식 제공 상황 등을 점검했다. 현재 부산에는 노숙인종합지원센터 3곳과 쪽방상담소 2곳이 운영되고 있으며 부산희망드림센터는 휴일 없이 하루 두 차례 무료 급식을 제공하고 있다.
장애인과 노인을 위한 시설 점검도 병행했다. 시는 장애인 거주시설과 복지관, 독거노인지원센터와 노인복지관을 방문해 난방시설 정상 작동 여부와 동절기 안전관리 실태, 비상 대응 체계를 점검하고 현장의 애로사항을 청취했다. 한파로 인한 돌봄 공백이나 결식 우려가 발생하지 않도록 관리와 점검을 이어갈 계획이다.
특히 한파 기간 거리 노숙인 보호를 강화하기 위해 순찰과 현장 상담을 확대하고 응급 잠자리와 숙박업소 연계 응급구호방, 고시원 월세와 교통비를 포함한 임시 주거비를 최대 3개월까지 지원하고 있다. 이를 위해 시와 구·군, 경찰·소방, 노숙인 시설 관계자가 참여하는 공동대응반과 현장 대응 전담팀도 운영 중이다.
정태기 부산시 사회복지국장은 “연말 한파로 취약계층이 어려움을 겪지 않도록 보호 체계 전반을 점검했다”며 “취약계층이 안전하게 겨울을 날 수 있도록 한파 대응에 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
