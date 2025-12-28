부산시, 동백전 캐시백 소상공인 90%에 집중
연 매출 기준 차등 적용 골목상권 혜택↑
대형 가맹점 제외 소규모 점포 지원↑
캐시백 구조 개편해 영세 상인에 집중
부산시가 내년부터 지역화폐 동백전 캐시백 정책을 영세·소규모 소상공인 중심으로 재편한다. 전체 가맹점의 90%를 차지하는 소규모 업소에 혜택을 집중해 지역 소비가 골목상권 매출로 이어지도록 하겠다는 취지다.
부산시는 내년 1월부터 6월까지 동백전 캐시백 요율을 최대 10%로 적용하되 가맹점 연 매출액에 따라 차등 지급한다고 28일 밝혔다. 연 매출 10억원 이하 가맹점에는 10% 캐시백을 적용하고, 10억~30억원 가맹점은 8%, 30억원 초과 가맹점에는 캐시백을 제공하지 않는다.
이번 정책은 대형 가맹점으로 혜택이 분산되는 구조를 줄이고 실제 지역 상권을 떠받치는 소규모 점포에 재정 지원을 집중하기 위한 방안이다. 시는 전체 동백전 가맹점 가운데 연 매출 10억원 이하 소규모 업소가 약 90%를 차지하는 만큼 캐시백 효과가 더 직접적으로 골목상권 매출 증대로 이어질 것으로 기대하고 있다.
동백전 월 캐시백 적용 한도는 기존과 동일하게 50만원으로 유지된다. 또 부산 소상공인 공공 배달 앱 ‘땡겨요’, 택시 호출 공공 앱 ‘동백택시’, 온라인 지역 상품 몰 ‘동백몰’에도 같은 기간 10% 캐시백을 적용해 소상공인 기반 플랫폼 이용을 유도한다.
시는 올해 동백전 캐시백 확대 운영을 통해 지역 소비 활성화 효과를 확인했다. 올해 1~11월 동백전 발행액은 1조5600억원으로, 전년 같은 기간보다 26% 증가했다. 시는 이러한 성과를 바탕으로 내년에도 캐시백 정책을 안정적으로 운영하되, 혜택의 방향은 소규모 상권에 맞춘다는 방침이다.
박형준 부산시장은 “동백전 캐시백 정책이 골목상권과 소상공인 매출 증대로 이어져 민생경제 회복에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 동백전을 지역경제 선순환을 이끄는 핵심 정책 수단으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
