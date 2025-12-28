[칼럼]KBS교향악단 지원은 KBS의 공적 책무, 장기적 계획 나와야

재단법인화 이후 올해까지 연간 108억원 지원 협약…지난해와 올해는 삭감

정명훈의 음악감독 취임으로 새로운 도약 기대… 재정적 지원도 뒷받침돼야

정명훈 신임 KBS교향악단 음악감독이 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘KBS교향악단 창단 70주년& KBS교향악단 10대 음악감독 선임’ 기자회견에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

지휘자 정명훈(72)이 내년부터 3년간 KBS교향악단의 음악감독으로 활동한다. 이에 따라 정명훈은 클래식부산(부산콘서트홀·부산오페라하우스) 예술감독에 이어 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장 음악감독(2027년부터 임기 시작)까지 세 단체를 이끌게 됐다.



정명훈은 지난 26일 서울 영등포구 콘래드서울에서 열린 ‘KBS교향악단 창단 70주년& KBS교향악단 10대 음악감독 선임’ 기자회견에서 겸직에 대한 우려에 대해 “(객원 지휘자로서) 여러 나라를 돌아다니며 지휘하는 것보다 부담이 덜하다. 책임감을 무겁게 느끼는 만큼 세 곳에 집중하려고 한다”고 밝혔다.



정명훈의 국내 악단 복귀는 지난 2015년 서울시립교향악단을 떠난 이후 10년 만이다. 그는 “20년 전 서울시향에 취임할 땐 ‘‘올림픽팀’을 만들듯 확실한 목표가 있었다. 하지만 그런 시절은 지났다. 이제는 지휘자의 책임 아래 단원들이 마음껏 연주하는 오케스트라를 목표로 한다”고 설명했다. 이어 “예전부터 KBS교향악단은 우리나라를 대표하는 오케스트라라고 생각했다. 그 자리에 걸맞은 방향으로 계속 나아갈 수 있도록 돕겠다”고 덧붙였다.



박장범 KBS 사장(왼쪽부터), 정명훈 신임 KBS교향악단 음악감독, 이승환 KBS교향악단 사장이 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘KBS교향악단 창단 70주년& KBS교향악단 10대 음악감독 선임’ 기자회견에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

정명훈과 KBS교향악단의 인연은 깊다. 19살이던 1972년 처음으로 지휘한 오케스트라가 바로 KBS교향악단의 전신인 국립교향악단이기 때문이다. 8살 때 미국으로 유학을 떠나 10대 시절 피아니스트로 주목받던 그는 1971년 매네스 음대에 입학한 후 피아노와 함께 지휘를 공부하기 시작했다. 그리고 1972년 6월 19살의 나이에 국립교향악단에서 첼리스트인 누나 정명화를 협연자로 지휘했다. 이후 그는 1995년 UN 총회장 특별연주회 지휘를 시작으로 1998년 제5대 상임지휘자가 됐지만, 부지휘자 선임 문제를 둘러싼 이견으로 단원 및 경영진과의 갈등 끝에 4개월 만에 사임했다. 당시 정명훈의 사임은 국내 음악계에 큰 논란을 일으키기도 했다.



시간이 흘러 정명훈은 2018년 8월 객원 지휘자로 KBS교향악단을 이끌며 20년 만에 호흡을 맞췄다. 이후 정기연주회와 기획 프로그램 등에서 꾸준히 협업한 그는 2021년 KBS교향악단 최초의 계관지휘자로 위촉되며 협력을 강화했다. 그리고 내년부터는 음악감독을 맡아 KBS교향악단의 새로운 도약을 이끌 예정이다. 사실 정명훈은 클래식부산과 라 스칼라 극장의 음악감독을 맡은 상황에서 KBS교향악단의 음악감독 제안에 적지 않은 고민을 했다고 한다. 이날 기자간담회에서도 그는 “감독직을 맡기엔 너무 늦었다고 생각했으나, 조국에 대한 책임감과 음악가들에 대한 애정 때문에 결심을 굳혔다”고 소회를 밝혔다.



내년에 창단 70주년을 맞는 KBS교향악단에게 정명훈의 음악감독 취임은 발전을 위한 필수조건이다. 2018년 이후 정명훈과의 협업을 통해 관객이 증가하고 재정적 수입이 크게 느는 효과를 얻었기 때문이다. 특히나 KBS 본사의 지원이 줄어든 상황에서 정명훈은 KBS교향악단의 인기를 견인한 핵심이었다. 그래서 KBS교향악단은 올 초부터 정명훈이 음악감독직을 수락해 줄 것을 간곡히 부탁했다고 한다.



이승환 KBS교향악단 사장이 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘KBS교향악단 창단 70주년& KBS교향악단 10대 음악감독 선임’ 기자회견에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

KBS교향악단은 2012년 재단법인으로 출범하면서 2025년까지 KBS에서 연간 108억원의 지원금을 받기로 합의했었다. 그런데, 2023년 7월 방송법 시행령 개정에 따라 2024년 8월부터 TV 수신료 분리 고지·징수가 이뤄지면서 KBS교향악단은 지난해와 올해 삭감된 지원금을 받았다. 지난해는 99억5000만원이었고, 올해는 92~93억원 수준이다. 다행히 정명훈이 KBS교향악단 계관지휘자로 온 후 초청공연 등의 수입이 과거 15~20억원이었던 데서 50억원 정도로 늘며 어려움을 극복할 수 있었다.



이날 기자간담회에서 내년 KBS의 지원 규모에 대한 질문에 이승환 KBS교향악단 사장은 “KBS 본사와의 지원금 협약이 올해 종료가 됐다. 내년부터도 올해와 유사한 범위에서 악단이 충실히 활동할 수 있도록 KBS 본사가 지원하기로 했다. 본사의 재정 상황이 좋아지면 지원이 늘어날 것으로 기대한다”면서 “KBS교향악단도 보다 효율적인 운영, 선택과 집중을 통한 프로젝트 추진에 나설 계획이다. 특히 우리가 운영 면에서 슬림화할 수 있는 부분은 더욱 개선해나갈 예정이다”고 답했다.



이승환 사장의 발언에서 KBS교향악단이 내년에도 KBS에서 지원을 받되 그리 여유롭지는 않은 수준이라는 것을 짐작할 수 있다. 다만 이날 기자회견 초두에 참석해 정명훈에게 임명장을 수여한 박장범 KBS 사장은 “아시다시피 KBS의 주요 재원은 국민의 수신료다. 하지만 지난해부터 수신료 분리 징수로 (재정에) 악영향이 있다가 올해 10월부터 수신료 통합 징수로 안정화됐다”면서 “내년부터 완전히 정상화되는 만큼 수신료의 가치에 맞게 대국민 서비스로 다양한 프로젝트를 진행할 예정이다. 그 중 하나는 KBS교향악단의 업그레이드이고, 이를 위해 정 감독을 모셔왔다”고 밝혔다.



지휘자 정명훈이 지난 2월 KBS교향악단과 연주를 마친 뒤 관객에게 인사하고 있다. (c)KBS교향악단

KBS가 내년부터 다시 KBS교향악단을 지원하는 새로운 협약을 맺은 것은 다행이다. 사실 KBS가 정치권으로부터 구조조정 요구를 받는가 하면 수신료 분리 징수가 이뤄지면서 한동안 KBS교향악단의 미래가 불확실하다는 우려가 있었다. KBS교향악단이 지난 2022년 코리안심포니오케스트라의 ‘국립심포니오케스트라’ 명칭 변경에 대해 반대 입장을 표명한 것도 본사의 지원이 끊기면 정부 지원을 받을 수 있도록 뿌리인 국립교향악단으로 되돌아가려는 포석이었다는 분석이 많았다.



전 세계적으로 방송사의 지원을 받는 방송 교향악단은 방송 매체의 접근성을 활용해 클래식의 대중화에 크게 기여했다. 또한, 현대 음악 등 비주류 레퍼토리를 적극적으로 연주하고 녹음함으로써 클래식의 발전을 이끌었다. 이런 역할을 통해 유럽의 방송 교향악단들은 세계 정상급 오케스트라로 인정받고 있다. 국내 클래식계에서 유일한 방송 교향악단인 KBS교향악단도 유럽의 방송 교향악단들 수준으로 올라가야 한다. 이를 위해 KBS교향악단의 노력과 함께 KBS의 적극적인 지원이 필요하다. KBS교향악단이 공영 방송인 KBS의 공공성을 상징하는 만큼, 지원에 대한 장기적 계획이 나오길 기대한다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



