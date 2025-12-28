부산시, 맞벌이 신혼부부까지 주거비 지원 넓힌다
주택융자 2억, 대출이자 400만원 지원
부산시가 신혼부부 주거비 지원 대상을 맞벌이 가구까지 넓히며, 결혼·출산을 앞둔 신혼부부의 주거 부담을 구조적으로 낮추는 정책에 나섰다.
부산시는 내년 1분기 ‘신혼부부 주택 융자 및 대출이자 지원사업’ 대상자를 내년 1월 9일까지 모집한다고 28일 밝혔다. 이 사업은 무주택 신혼부부의 주거비 부담을 완화하기 위해 2020년부터 시행해 왔으며, 지난해부터는 맞벌이 신혼부부의 참여를 늘리기 위해 자격 기준을 대폭 완화했다.
지원 대상은 부부 합산 연 소득 1억3000만원 이하, 임차보증금 4억원 이하 주택에 거주하는 신혼부부다. 혼인신고일 기준 7년 이내 신혼부부뿐 아니라 혼인 예정 3개월 이내의 예비 신혼부부도 신청할 수 있다.
지원은 지자체와 금융기관, 보증기관이 역할을 나눠 맡는 방식이다. 시는 대출금리를 최대 연 2.0%까지 낮추고, 연 최대 400만원의 대출이자를 지원한다. 부산은행은 최대 2억원까지 임차보증금 대출을 실행하며, 한국주택금융공사는 대출금의 100%를 보증한다. 지원 기간은 기본 2년이며, 연장할 경우 최대 10년까지 가능하다.
시는 내년 1분기에 400가구를 선정해 지원할 계획이다. 연간 지원 규모는 1500가구다. 신청 가구가 모집 인원을 초과할 경우 무작위 추첨을 통해 대상자를 선정한다.
시는 이번 사업을 통해 신혼부부가 결혼 초기 단계에서 겪는 주거 불안을 완화하고, 안정적인 생활 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 박설연 부산시 여성가족국장은 “신혼부부가 주거비 부담 없이 아이를 낳고 키울 수 있도록 실질적인 맞춤형 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
