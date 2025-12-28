부산시, 안전한 학교길 민관이 함께 만든다

통학로 설계에 민관협의체 참여

차 없는 학교길 등 시범사업 내년 착수

학부모 참여해 보행 안전 모델 구축

부산 신평·장림 생활권 효림초교 일원에 조성된 선형공원 전경. 확장된 보행로와 가로정원, 어린이 승하차 안심존이 마련됐다. /부산시 제공

부산시가 학교 통학로 안전 정책을 민관 협의 구조로 전환하고 아이 중심 보행 환경 조성에 나선다.



부산시는 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길’ 사업을 추진하기 위한 민관협의체를 구성하고 내년부터 시범 사업에 본격 착수한다고 28일 밝혔다. 경찰청과 교육청, 교통·교육 전문가, 시민단체, 학부모 대표 등이 참여해 통학로 사고 실태 조사부터 대상지 선정, 설계·공사, 사업 평가까지 전 과정을 함께 논의하게 된다.



그동안 학교 주변 통학로 개선 사업은 시설 보완이나 단속 위주로 추진되면서 차량 통행과 주차 문제, 주민 민원 등으로 한계가 반복됐다. 시는 이러한 구조적 문제를 해소하기 위해 정책 설계 단계부터 민관이 참여하는 협의 구조를 도입하기로 했다.



이번 사업은 학교 주변에서 사고 위험이 크고 보행 동선이 단절된 구간을 찾아 차량과 보행자의 공간을 명확히 분리하는 데 초점을 맞춘다. 프랑스 파리 사례처럼 차량 진입을 전면 통제하는 ‘차 없는 길’을 비롯해 유휴 공간을 활용한 ‘보행자 전용 보도’, 색상 도막 포장 등을 통해 보행 동선을 시각적으로 분리하는 ‘보행자 안심 도로’ 등 세 가지 유형을 학교별 여건에 맞춰 적용할 계획이다.



프랑스 파리 시내 학교 인근 ‘차 없는 길(Rue aux enfants)’ 전경. 차량 통행을 제한하고 벤치와 녹지, 놀이공간을 조성해 보행자 중심의 안전한 거리로 탈바꿈한 모습이다. 부산시 제공

시는 우선 구·군과 교육지원청으로부터 추천받은 통학로 64곳을 대상으로 전수 조사를 한다. 현장 점검과 주민 의견 수렴을 거쳐 내년 초 1차 시범 대상지 3곳을 선정하고, 하반기부터 설계와 공사에 들어간다. 선정된 학교에서는 학생과 학교, 협의체가 함께 참여하는 ‘리빙랩 방식’으로 실제 통학 동선과 위험 요인을 점검하고 이용자 관점의 개선안을 도출한다는 구상이다.



통학로 인근 주민과 상가의 통행·주차 불편을 최소화하기 위한 논의도 사업 초기부터 병행한다. 협의체는 일방통행 지정과 도로 체계 조정, 통학 시간대 차량 통행 관리 등 보완 방안을 검토하고 학부모와 학교, 상가, 주민의 의견을 공식적으로 수렴해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등에 공동 대응할 예정이다.



민관협의체는 총 11명으로 구성되며 위원 임기는 2년이다. 시는 시범 사업 이후 합동 점검과 성과 평가를 통해 보완책을 마련하고 효과가 검증될 경우 전 구·군으로 단계적인 확대를 검토할 방침이다.



박형준 부산시장은 “안전한 통학로는 미래 세대의 보행권을 지키는 최소한의 의무”라며 “민관이 힘을 모아 학생들이 안심하고 걸을 수 있는 학교 주변 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 학교 통학로 안전 정책을 민관 협의 구조로 전환하고 아이 중심 보행 환경 조성에 나선다.부산시는 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길’ 사업을 추진하기 위한 민관협의체를 구성하고 내년부터 시범 사업에 본격 착수한다고 28일 밝혔다. 경찰청과 교육청, 교통·교육 전문가, 시민단체, 학부모 대표 등이 참여해 통학로 사고 실태 조사부터 대상지 선정, 설계·공사, 사업 평가까지 전 과정을 함께 논의하게 된다.그동안 학교 주변 통학로 개선 사업은 시설 보완이나 단속 위주로 추진되면서 차량 통행과 주차 문제, 주민 민원 등으로 한계가 반복됐다. 시는 이러한 구조적 문제를 해소하기 위해 정책 설계 단계부터 민관이 참여하는 협의 구조를 도입하기로 했다.이번 사업은 학교 주변에서 사고 위험이 크고 보행 동선이 단절된 구간을 찾아 차량과 보행자의 공간을 명확히 분리하는 데 초점을 맞춘다. 프랑스 파리 사례처럼 차량 진입을 전면 통제하는 ‘차 없는 길’을 비롯해 유휴 공간을 활용한 ‘보행자 전용 보도’, 색상 도막 포장 등을 통해 보행 동선을 시각적으로 분리하는 ‘보행자 안심 도로’ 등 세 가지 유형을 학교별 여건에 맞춰 적용할 계획이다.시는 우선 구·군과 교육지원청으로부터 추천받은 통학로 64곳을 대상으로 전수 조사를 한다. 현장 점검과 주민 의견 수렴을 거쳐 내년 초 1차 시범 대상지 3곳을 선정하고, 하반기부터 설계와 공사에 들어간다. 선정된 학교에서는 학생과 학교, 협의체가 함께 참여하는 ‘리빙랩 방식’으로 실제 통학 동선과 위험 요인을 점검하고 이용자 관점의 개선안을 도출한다는 구상이다.통학로 인근 주민과 상가의 통행·주차 불편을 최소화하기 위한 논의도 사업 초기부터 병행한다. 협의체는 일방통행 지정과 도로 체계 조정, 통학 시간대 차량 통행 관리 등 보완 방안을 검토하고 학부모와 학교, 상가, 주민의 의견을 공식적으로 수렴해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등에 공동 대응할 예정이다.민관협의체는 총 11명으로 구성되며 위원 임기는 2년이다. 시는 시범 사업 이후 합동 점검과 성과 평가를 통해 보완책을 마련하고 효과가 검증될 경우 전 구·군으로 단계적인 확대를 검토할 방침이다.박형준 부산시장은 “안전한 통학로는 미래 세대의 보행권을 지키는 최소한의 의무”라며 “민관이 힘을 모아 학생들이 안심하고 걸을 수 있는 학교 주변 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지