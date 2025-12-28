경기도, 공공입찰 실태조사 고도화…“부실업체 조기 차단”
경기도가 공공입찰 실태조사 운영 성과를 분석해 부실업체 차단은 강화하고, 건실한 업체의 입찰 부담은 줄이는 개선안을 마련해 내년부터 시행한다.
경기도는 ‘공공입찰 실태조사 정책 운영 개선방안 연구’ 결과를 토대로 공정한 건설시장 조성과 영세업체 지원을 동시에 추진하는 ‘공공입찰 실태조사 개선계획’을 수립했다고 28일 밝혔다.
이번 계획은 불법·부실 건설업체를 효과적으로 걸러내는 한편, 성실하지만 여건이 어려운 업체들이 입찰에 적극 참여할 수 있도록 제도를 정비하는 데 초점을 맞췄다.
공공입찰 실태조사는 경기도가 발주하는 건설공사 입찰에 참여한 업체를 대상으로 법적 등록기준 충족 여부를 현장과 서류로 점검해 부적격·페이퍼컴퍼니를 사전에 차단하는 제도다. 2019년 경기도가 전국 최초로 도입한 이후 국토교통부, 서울시, 충청남도 등으로 확산됐다.
경기도는 2019년부터 올해 10월까지 총 2027건의 실태조사를 실시해 불공정 업체 670곳을 처분했으며, 누적 처분률은 33.1%다. 같은 기간 입찰률은 2019년 544%에서 올해 10월 기준 331%로 39% 감소해 무분별한 투찰과 공사 포기 가능성을 낮추는 성과를 거둔 것으로 분석됐다.
경기도는 이러한 성과를 바탕으로 조사 방식의 정밀도를 높이기 위해 건설업계 준법 환경 조성 프로그램을 확대한다. 입찰 공고문에 자가진단표를 제공해 업체 스스로 등록기준을 점검하도록 하고, 건설협회 법정 의무교육 시간을 활용해 정책 홍보와 인식 개선 교육을 진행할 계획이다. 또한 위반 이력과 조사 데이터를 활용한 AI 분석을 도입해 부실업체를 조기에 식별하는 조사 방식도 추진한다.
아울러 건실한 업체의 입찰 참여를 늘리기 위해 실태조사 준비자료를 간소화하고, 제출 유예기간 확대를 위한 조례 개정도 검토한다. 건설업계를 대상으로 수시 설문조사를 실시해 현장의 건의사항을 제도 개선에 반영하는 등 조사 부담을 줄이는 방안도 함께 시행할 방침이다. 이와 함께 경기도는 실태조사의 효율성을 높이기 위한 관련 법령 개정과 조직 정비를 2026년부터 순차적으로 추진할 계획이다.
강성습 도 건설국장은 “공공입찰 실태조사는 공정한 건설시장 조성을 위한 핵심 제도”라며 “불법·부실 업체는 철저히 차단하되, 성실한 영세업체가 건실한 기업으로 성장할 수 있도록 균형 있는 건설정책을 이어가겠다”고 말했다.
