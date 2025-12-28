‘인기 스타’ 황유민, 2년 연속 기부 활동 이어 가…보바스어린이재활센터에 1천만원 전달
내년부터 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활동하는 KLPGA투어 최고 인기 스타 황유민(22·롯데)이 2년 연속 따뜻한 나눔을 실천했다.
롯데의료재단(이사장 김천주)은 25일 “황유민이 장애 어린이를 위한 치료비와 재활 환경 개선을 위해 보바스어린이재활센터에 1000만 원을 기부했다”고 밝혔다.
황유민은 지난해에도 1200만 원을 후원했다. 황유민은 평소 국내 소아재활 치료 시설이 턱없이 부족하고, 운영상의 어려움으로 인해 많은 장애 아동들이 치료를 제때 받지 못하는 ‘재활 난민’ 문제에 안타까움을 느껴온 것으로 알려졌다.
롯데의료재단 측은 소아 재활은 많은 인력과 시간이 소요되어 운영이 쉽지 않은 분야임에도 불구하고, 황유민 선수의 꾸준한 관심과 후원이 큰 힘이 된다”며 “전달받은 기부금은 황 선수의 따뜻한 마음을 담아 장애 아동들의 지속적이고 안정적인 재활 치료 환경을 조성하는 데 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.
황유민은 지난 10월에 LPGA 투어 롯데 챔피언십에 초청으로 출전해 우승을 차지하며, LPGA 투어 직행 티켓을 확보했다. 이어 KLPGA 투어 최종전인 대보 하우스디 챔피언십에서 통산 5승째를 달성했다. 올해 한국·미국·대만 투어에서 모두 우승을 거머쥔 황유민은 2년 연속 KLPGA 인기상을 수상하며 KLPGA 투어 최고 인기 스타임을 입증했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
