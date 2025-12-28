장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어”
장동혁 국민의힘 대표는 28일 최근 고환율로 인해 외환시장의 불안이 지속되는 데 대해 “민생을 챙기고 경제살리기에 온 힘을 쏟아도 모자랄 판에 환율 잡겠다고 서학개미만 잡고 있다”며 정부·여당을 질타했다.
장 대표는 국회에서 열린 기자간담회에서 “지금 정부·여당이 해야 할 일은 내란몰이가 아니다. 우리 국민, 우리 기업들이 지금 너무나 어렵다”며 이같이 말했다.
장 대표는 “증권사를 압박해 해외투자 관련 상품 출시 이벤트를 막고, 해외주식 정보채널까지 문을 닫고 있다”며 “수출기업 불러서 달러를 내놓으라고 겁박하고, 국민의 노후자금인 국민연금까지 털고 있다”고 지적했다.
이어 “야당 겁박하듯 국민 겁박하고 기업을 겁박하고 증권사를 겁박한다고 해서 환율 문제가 해결되는 것아 아니다”라며 “말로 겁박해서 경제 문제를 해결할 수 있다면 세계에서 어느 나라도 경제 문제가 발생하는 일은 없을 것”이라고 목소리를 높였다.
장 대표는 또 “원화가치 하락의 실상은 우리 경제의 총체적 불안이 환율에 반영되는 것”이라며 “경제정책 대전환 없이는 IMF 사태보다 최악의 위기를 맞을 수도 있다. 경제 모든 지표가 IMF 때보다 더 심각하다고 가리키고 있다”고 주장했다.
장 대표는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해서도 “지금껏 무엇하나 국민을 안심시키는 대책이 없다”고 꼬집었다. 그는 “심지어 쿠팡 자체조사 결과를 두고 정부와 쿠팡이 책임을 떠넘기는 추태까지 보이고, 국정원은 애매한 설명으로 책임을 피해 가려 하고 있다”고 덧붙였다.
장 대표는 “집값, 전세, 월세 모두 폭등해 국민 불만이 이만저만이 아닌데, 서민정책 책임져야 할 여당 원내대표는 자신의 비리 시리즈를 폭로하는 전직 보좌관과 싸우기 바쁘다. 서울 집값 챙겨야 할 여당 서울시당위원장은 성추행 2차 가해 하느라 정신없다”며 “실력 없으면 노력하고 무능하면 전문가 말이라도 들어야 한다”고 비판했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사