술 취해 바다 빠진 60대…해경 신속 구조로 목숨 구해

3분 만에 현장 도착한 해경대원이 CPR

지난 27일 오후 10시49분쯤 전남 완도군 학림회센터 앞 선착장에서 물에 빠진 60대 남성을 구조하는 완도해경 대원들. 완도해양경찰서 제공

술에 취한 상태에서 바다에 빠진 60대 남성이 해경의 신속한 구조로 목숨을 구했다.



28일 완도해양경찰서에 따르면 전날 오후 10시49분쯤 전남 완도군 학림회센터 앞 선착장에서 “사람이 바다에 빠졌다”는 신고가 해경에 접수됐다.



신고를 접수한 완도해경은 신고접수 3분 만인 10시52분쯤 현장에 도착해 의식이 없는 A씨(66)를 붙잡아 구조를 시도했다. A씨를 육지로 옮긴 해경은 심폐소생술(CPR)을 실시, 이내 A씨는 의식을 회복했다.



A씨는 회센터에서 지인들과 술을 마시던 중 화장실을 간다며 나갔다며 바다로 추락했다. 지인이 A씨가 돌아오지 않자 밖으로 나왔다가 바다에 빠진 A씨를 보고 119에 신고한 것으로 알려졌다.



A씨는 119구급대에 의해 인근병원으로 이송됐으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.



완도해경 관계자는 “음주 후 해안가나 항포구, 선착장 인근에서는 균형 감각이 저하돼 추락사고 위험이 큰 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다.



완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



