광주 첫 전동킥보드 속도제한구역 도입…시속 18㎞ 제한

입력:2025-12-28 11:24
수완지구 학원가 등 시범운영

전동킥보드.

광주에서 처음으로 내년부터 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM) 속도제한구역이 도입된다.

28일 광주 광산경찰서에 따르면 경찰은 내년 1월 1일부터 3월 31일까지 3개월간 광산구 수완지구 수완동과 신가동 일대 학원가와 아파트 밀집지역을 대상으로 PM 속도제한구역을 시범운영한다.

대상 구간은 수완현진에버빌 106동 앞에서 한양수자인 103동 앞까지 705ｍ 구간과 수완롯데마트에서 솔빛육교까지 660ｍ 구간이다. 해당 구역에서 PM 최고속도는 기존 시속 25㎞에서 18㎞로 제한된다.

PM 속도제한구역은 지역 주민들의 요구로 마련됐다.

수완지구 주민들을 대상으로 한 설문조사에서 86.8％는 보행자 안전 위협과 무분별한 주정차 문제 해결을 위해 PM 관리 강화가 필요하다고 답했다.

경찰은 시범 운영 기간 나타난 효과를 분석해 제도 확대 시행 여부를 결정할 예정이다.

앞서 지난 10월 인천에서는 중학생 2명이 무면허로 전동킥보드를 몰던 중 딸과 함께 길을 지나던 30대 여성을 치었다. 이 사고로 딸을 지키려던 여성이 중태에 빠지는 등 PM 관리에 대한 중요성이 커졌다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

