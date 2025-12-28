충북 올해 최대 성과는…출생아 증가율 전국 1위

1~11월 8.8% 증가 전국 웃돌아

출산양육수당·태교 여행 등 효과



충북도는 28일 2025년 도정 10대 주요 성과를 선정해 발표했다.



도는 제1 성과로 아이 낳고 기르기 좋은 충북, 출생아 수 증가율 전국 1위를 꼽았다.



행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 올해 1월~11월 충북의 출생아 수는 7579명으로 전년 동기 대비 615명 증가했다.



출생아 증가율은 8.8%로 전국 17개 광역시도에서 가장 높았다. 전국 평균 증가율은 6.2%다.



도는 전국 최대 수준의 출산육아수당(1000만원)과 5명 이상 초다자녀 가정 자녀 1명당 연간 100만원 지원, 인구감소 지역 4자녀 가정 연간 100만원 지원, 다태아 출산가정 조제분유 지원, 군 지역 임산부 교통비 지원, 임산부 태교 여행 등 출산·양육 정책이 효과를 거둔 것으로 보고 있다.



그 결과 올해 2월부터 11월까지 10개월 연속 출생아 수 증가율 전국 1위, 11월 누적 기준 출생아 수 증가율 전국 1위, 3분기 합산출산율 전국 4위를 기록했다.



제2 성과는 정부예산 10조원 시대 기틀 마련이다. 도는 올해 정부예산 9조원 시대를 열었고 내년도 역시 9조7144억원에 이르는 예산이 반영됐다. 이는 전년 대비 7.8%(7천51억원) 증가한 도정 사상 최대 규모다.



도는 다목적 방사광가속기 구축사업 1천188억원, 바이오의약품 소부장 특화단지 육성 151억원 등 지역 핵심 전략사업이 대거 반영돼 충북의 도약을 가속할 재정적 토대가 구축됐다고 자평했다.



도는 민선 8기 투자유치 64.4조원, 도시농부 등 충북형 혁신정책의 혁신모델 자리매김, 청주국제공항 민간전용 활주로 신설 본격화, 충청내륙고속화도로 개통 등 중부내륙 교통 중심지 기반 확보, 청주오스코 개관 등 문화·체육·관광 시설 혁신과 확충

, 도민의 일상을 지키는 안전·환경 정책 강화, 영동국악·제천한방엑스포 등 대규모 국제행사 성공 개최, K-바이오스퀘어 추진 본격화 등 미래성장동력 확충을 주요 성과로 내세웠다.



김영환 지사는 “충북이 괄목할 만한 성과를 기반으로 대한민국 미래 성장을 견인하는 핵심 거점으로 도약하고 있다”며 “앞으로도 도민이 체감할 수 있는 정책 추진에 도정 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



