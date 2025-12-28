새만금항 신항, 국내 8번째 크루즈 기항지…서해권 항로 지형 바꾼다

해수부, 새만금 신항 신규 크루즈 기항지 확정

22만t급 접안 가능…서해권 새 항로 기대

새만금항 신항 조감도. 전북도 제공

관광자원 접근성도 강점으로 꼽힌다. 새만금항 신항은 변산반도 국립공원과 고군산군도의 천혜 자연경관을 비롯해 전주 한옥마을, 군산 근대역사문화지구 등 전북의 주요 관광자원과 연계가 가능하다. 새만금~전주 고속도로 개통으로 내륙 접근성이 개선되면서 크루즈 관광객의 체류·이동 동선도 넓어졌다.