새만금항 신항, 국내 8번째 크루즈 기항지…서해권 항로 지형 바꾼다
해수부, 새만금 신항 신규 크루즈 기항지 확정
22만t급 접안 가능…서해권 새 항로 기대
새만금항 신항이 대한민국 8번째 크루즈 기항지로 선정됐다. 동해·남해안에 집중돼 있던 국내 크루즈 기항 구조에서 벗어나 서해권 크루즈 항로의 새로운 거점으로 부상할 수 있을지 주목된다.
28일 전북특별자치도에 따르면 해양수산부는 새만금항 신항과 마산항(경남 창원시)을 신규 크루즈 기항지로 확정했다. 해수부는 부두여건과 접안시설 등 항만인프라, 세관·출입국·검역(CIQ) 절차 운용 용이성, 관광자원 연계성 등을 종합적으로 평가해 기항지를 선정했다.
이번 선정으로 서해안에는 대형 국제 크루즈선이 정기적으로 기항할 수 있는 항만 기반이 처음으로 공식 확보됐다. 기존 7대 기항지 중심으로 운영돼 온 국내 크루즈 관광의 지역적 편중을 완화하고 항로 다변화 가능성을 열었다는 평가가 나온다.
새만금항 신항은 선석 길이 430m, 수심 14m 규모로 22만t급 대형 국제크루즈선 접안이 가능하다. 접안 능력 22만5000t, 선석 길이 430m, 수심 12m인 인천항 크루즈터미널과 비교해도 시설 경쟁력이 뒤지지 않는다는 분석이다.
2026년 하반기 1단계로 5만t급 2선석이 개장되며 2030년에는 4선석, 2040년까지 총 9선석으로 단계적 확충될 예정이다. 총사업비는 3조2476억원으로 국비 1조9575억원과 민자 1조2901억원이 투입된다.
관광자원 접근성도 강점으로 꼽힌다. 새만금항 신항은 변산반도 국립공원과 고군산군도의 천혜 자연경관을 비롯해 전주 한옥마을, 군산 근대역사문화지구 등 전북의 주요 관광자원과 연계가 가능하다. 새만금~전주 고속도로 개통으로 내륙 접근성이 개선되면서 크루즈 관광객의 체류·이동 동선도 넓어졌다.
대규모 국제행사와의 연계 가능성도 거론된다. 전주 하계올림픽 유치 논의 과정에서 크루즈선을 비상설 숙박 대안으로 활용하는 방안이 검토되고 있다. 대규모 숙박 수요를 분산시키는 보완 수단이 될 수 있다는 분석이다.
전북도는 새만금개발청, 전북연구원, 관광 기관, 크루즈 여행사가 참여하는 태스크포스(TF)팀을 구성해 관광 수용 태세를 체계적으로 준비할 계획이다. 해수부와 협력해 중국·일본·대만 등 동북아 주요국 크루즈 선사와 여행사를 대상으로 포트세일즈와 팸투어를 추진하는 등 해외 마케팅도 단계적으로 진행할 방침이다.
이를 통해 서해권 크루즈 노선의 정례화 기반을 마련하고 장기적으로는 동북아 크루즈 항로 확장도 모색할 계획이다.
김미정 전북도 새만금해양수산국장은 “새만금항 신항의 8대 크루즈 기항지 선정은 전북이 글로벌 해양관광 거점으로 도약하는 중요한 계기”라며 “크루즈 산업을 지역의 새로운 성장동력으로 육성하고 관광·물류·해양레저 산업 전반에 파급효과가 확산될 수 있도록 체계적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
