형은 입구, 동생은 현관문서 사망…대전 아파트 화재

밤사이 대전 한 아파트에서 발생한 화재로 형제가 숨졌다. 같은 아파트에 살던 형이 동생네 집에 놀러갔다가 변을 당했다.

28일 대전소방본부 등에 따르면 전날 오전 0시32분 대전 동구의 한 아파트 7층에서 불이 났다는 신고를 접수했다. 119소방대는 신고 20여분 만에 불을 진화했다.이번 화재로 20대 A씨와 그의 형 30대 B씨가 숨졌다. 동생은 아파트 현관 출입문 앞에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 사망했다. 화재 조사를 위해 현장을 탐문하던 경찰은 아파트 입구에서 형의 시신도 발견했다.이들은 같은 아파트 단지에 거주하며 자주 왕래한 것으로 전해졌다. 사고 당일 오후에도 형이 동생의 집을 찾았다가 참변을 당한 것으로 조사됐다. 경찰은 형이 불을 피하려다 베란다에서 떨어졌을 가능성 등을 두고 사고 경위를 조사하고 있다.소방당국은 주택 거실에서 화재가 발생한 것으로 추정하고 있다. 아파트 내부 40㎥ 등을 태워 1100만원(소방서 추산)의 재산 피해를 냈다.경찰 관계자는 “국립과학수사연구원, 소방 등과 합동 감식을 하는 한편 부검을 통해 화인과 사인을 조사할 계획”이라고 말했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지