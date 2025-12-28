전자발찌 훼손·무단외출에도 솜방망이 처벌...법 개정 추진
아동 성범죄자 조두순의 전자발찌 훼손 및 주거지 무단이탈 사건을 계기로 전자감독 제도의 실효성 논란이 일고 있다. 조두순은 올해 4차례나 경기 안산의 거주지를 벗어나 무단 외출하고 전자발찌를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨져 검찰이 지난 24일 징역 2년을 구형했다. 전문가들은 전자발찌 훼손에 대해 강력한 처벌이 필요하다고 지적했다.
전자감독 대상자의 장치 훼손과 주거지 무단이탈은 꾸준히 발생하고 있다. 임종득 국민의힘 의원실이 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면 전자감독제도가 시행된 2008년 이후 지난달까지 전자장치 훼손은 총 199건 적발됐다. 2018년에는 한 해에만 23건이 발생했다. 주거지를 무단이탈하는 사건도 올해 들어서만 8건 발생했다. 전자감독제도 시행 이후 지난달까지 누적 전자장치 부착 인원은 총 2만6434명에 달한다.
성범죄자들이 전자발찌를 훼손해도 법원이 솜방망이 처벌을 하는 경우가 적지 않다. A씨는 지난해 2월 경북 문경시 주거지에서 주방용 가위로 발목에 부착된 전자장치를 훼손했다. 당시 그는 강간상해죄로 징역 6년을 선고받고 복역한 뒤 출소해 전자장치 부착 명령을 받은 상태였다. 하지만 법원은 A씨에 대해 징역 8개월과 집행유예 2년을 선고했다. 아동·청소년 강간죄로 복역한 B씨도 음주 상태에서 식칼로 전자장치를 훼손했지만 지난 7월 벌금 1000만원을 선고받았다.
이처럼 실제 처벌이 낮은 수준에 그치면서 재범 억제를 위해 형량을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 현행법은 전자장치 훼손시 7년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 다만 징역형의 하한선이 없어 실제 선고형이 집행유예나 벌금형에 그치는 사례가 반복되고 있다. 임 의원은 최근 전자장치 훼손 행위에 대해 징역형 하한을 1년 이상으로 강화하는 내용의 전자장치 부착 등에 관한 법률 개정안을 대표 발의했다.
전문가들은 전자감독 제도 위반에 대한 강력한 처벌이 필요하다고 강조한다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 28일 “조두순이 4차례나 주거지 이탈을 한 것은 아무런 처벌 효과가 없다는 것에 대한 방증”이라며 “사회적 해악 정도를 고려하지 않은 사법부의 잘못”이라고 말했다. 이건수 백석대 경찰행정학과 교수는 “전자발찌 훼손 처벌이 낮다는 것을 범죄자들이 인지하고 있는 것”이라며 “법상 하한을 두고 강력히 처벌할 필요가 있다”고 말했다.
