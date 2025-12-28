드론으로 48㎢ 가로림만 갯벌지도 구축…갯벌정보 제공

가로림만 갯벌지도. 충남도 제공

도는

2023년부터 가로림만에 대한

드론을 활용한 디지털 갯벌지도 구축 사업을 진행했다.

2023년 4㎢, 지난해 28㎢에 이어 올해 16㎢를 촬영해

해양·어업·토지 관리 등 다양한 행정업무와 갯벌 생태계 보전의 기초자료로 활용될 예정이다.

특히 이번 사업으로 제작한 격자형 해양안전지도는 갯골 등 갯벌의 세부 지형과 시설 정보를 일정 간격으로 구획해 고유번호를 부여함으로써 갯벌 고립이나 실종 사고 발생 시 신속한 위치 파악과 구조 활동에 활용될 전망이다.