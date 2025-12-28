2025 광주 방문의 해, 6501만명 다녀갔다
방문객 전년 比 6.8% 증가
숙박·평균 체류시간도 늘어
‘광주 관광 도약’ 발판 다져
‘광주 방문의 해’인 올해 광주를 다녀간 방문객이 6501만명으로 집계됐다.
26일 한국관광공사 관광데이터랩 자료에 따르면 2025년 11월 말 기준 광주 방문객 수는 6501만명으로, 전년 대비 6.8%(411만명) 증가했다. 이는 전국 17개 시·도 중 5번째로 높은 증가율이다.
광주시는 지난 3월 ‘광주방문의 해’ 선포 이후 국제행사 연계, 광주만의 특화관광상품 개발, 통합 홍보·마케팅 등을 추진하며 관광 활성화 전략을 추진해왔다.
올 상반기에는 5·18민주화운동 제45주년을 계기로 광주에 대한 전국적 관심이 크게 확대됐다. 전일빌딩245 방문객은 전년대비 51%(5만6000명), 국립5·18민주묘지는 15.5%(3만9000명) 급증했다. 5월 전체 광주 방문객 수도 19%(108만명) 늘어났다. 이는 광주의 역사·인문 자원이 실제 관광 수요로 연결되고 있음을 보여줬다.
6~8월 방문객 수가 연속 두 자릿수 증가세를 유지하며 안정적인 상승 흐름을 이어갔다. 특히 6월에는 전국 시·도 중 방문객 증가율 1위를 기록했다. 7월에는 2위, 8월에는 3위를 차지했다.
하반기에는 충장축제를 포함한 지(G)-페스타 가을 시즌과 호남관광문화주간 등 주요 프로그램이 집중 운영됐다. 10월 방문객이 29.8%(158만명) 증가해 연중 최고 상승률을 기록했다.
특히 이번 방문의 해는 방문객 수 증가에 그치지 않고 체류형 관광 확대라는 질적 변화를 이끌어냈다는 평가다.
2025년 숙박 방문자는 전년 대비 5.9%(251만명) 증가했으며, 평균 숙박일수도 함께 늘어 체류 수요가 안정적으로 회복되는 모습을 보였다. 평균 체류시간도 3032분(50시간32분) 으로 전국 평균보다 525분(8시간45분) 길고, 전년 대비 8.6% 증가한 것으로 조사됐다.
광주시는 최근 열린 태스크포스(TF) 회의를 통해 광주 방문의 해 성과를 공유하고 과제를 점검했다.
향후 광주 관광 발전 과제로는 광주만의 차별화된 관광 콘텐츠 강화와 재방문율 제고, 숙박·교통·편의시설 등 관광인프라 확충, 시민 참여형 관광환경 조성, 데이터 기반 맞춤형 마케팅 고도화가 필요하다는 데 의견을 모았다.
이에 따라 광주시는 ‘광주방문의 해’ 추진을 통해 축적된 성과를 지속적으로 확산·발전시키기 위해 시정 총괄 조정 형태의 TF 체계를 내년에도 운영할 계획이다.
이승규 광주시 신활력추진본부장은 “2025 광주방문의 해를 통해 확인된 성과가 일회성에 그치지 않도록 지속적으로 노력해 나갈 계획”이라며 “TF 협업 체계를 지속 운영해 방문의 해의 성과가 중장기 관광정책과 유기적으로 연계되고, 광주관광 도약의 실질적인 발판이 되도록 하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
