2025 광주 방문의 해, 6501만명 다녀갔다

방문객 전년 比 6.8% 증가

숙박·평균 체류시간도 늘어

‘광주 관광 도약’ 발판 다져

지난 9월 수만명이 몰린 '제3회 광산 뮤직 온(ON) 페스티벌' 모습. 광주광역시 제공

제22회 광주 추억의 충장축제 불꽃놀이 모습. 광주광역시 제공

평균 체류시간도 3032분(50시간32분) 으로 전국 평균보다 525분(8시간45분) 길고, 전년 대비 8.6% 증가한 것으로 조사됐다.

향후 광주 관광 발전 과제로는 광주만의 차별화된 관광 콘텐츠 강화와 재방문율 제고, 숙박·교통·편의시설 등 관광인프라 확충, 시민 참여형 관광환경 조성, 데이터 기반 맞춤형 마케팅 고도화가 필요하다는 데 의견을 모았다.