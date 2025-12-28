전남도, 중국 운남성 교류 간담회…관광 홍보 글로벌 확산
전남도, 중국서 고향사랑 실천 글로벌 확산활동
전남도는 최근 중국 운남성 곤명 호텔에서 운남성 지역 여행 관련 협회와 간담회를 열고, 전남의 다양한 관광 매력을 소개하는 한편 ‘전남 사랑애 서포터즈’와 연계한 상호 교류방안을 논의했다.
이번 간담회는 전남 사랑애 서포터즈의 글로벌 확산과 전남도, 중국 운남성 여행협회 간 연대 강화를 위한 자리로 마련됐다. 간담회에는 전남 사랑애 서포터즈 모집 캠페인 실적 우수 직원과 민간인, 왕충량 운남성 여행기획협회 회장, 뤼원용 동방홀딩스 동사장, 장판 운남캠핑협회 상무부회장 겸 비서장 등 30여명이 참석했다.
전남도는 간담회에서 매력적인 관광자원을 소개하고, ‘전남 사랑애 서포터즈’ 가입을 통한 중국 관광객 유치 협조를 요청했다. 이에 운남성 여행 관련 협회 측은 두 지역 간 교류 확대와 협력에 적극 동참하겠다는 의사를 밝혔다.
전남 사랑애 서포터즈는 전남을 사랑하고 응원하는 내·외국인 등이 참여하는 글로벌 홍보·교류 네트워크다. 전남도는 서포터즈를 통해 지역 관광, 농수특산품, 문화 콘텐츠 등을 국내외로 홍보하며 전남을 세계에 알리는 다양한 활동을 추진하고 있다.
전남 사랑애 서포터즈는 지역 농수축산물 판매 촉진과 관광 활성화 등 지역 발전에 필요한 새로운 성장동력 확보를 위해 2022년 9월부터 전남 외 지역 거주자를 대상으로 100만명 모집활동을 펼치고 있다. 현재 모집 3년여 만에 가입자 64만명을 돌파했다.
강경문 전남도 고향사랑과장은 28일 “이번 간담회를 통해 중국 운남성과의 교류 기반을 강화하고, 전남 사랑애 서포터즈를 통한 글로벌 홍보 네트워크를 확대하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 다양한 교류를 통해 유대감을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
