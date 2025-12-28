쿠팡 김범석 형제, 5개 상임위 청문회도 ‘불참’ 통보
쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 오는 30~31일 열릴 예정인 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 국회 5개 상임위원회 연석청문회에 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔다.
김 의장의 동생인 김유석 쿠팡 부사장과 강한승 전 대표도 불출석 사유서를 제출했다.
과방위원장인 민주당 최민희 의원은 28일 페이스북을 통해 김 의장 등 3명이 전날 국회에 제출한 불출석 사유서를 공개하며 “김범석 쿠팡Inc CEO가 여러 상임위가 함께 여는 국회 차원의 연석청문회에도 또다시 불출석하겠다며 사유서를 제출했다. 전 쿠팡 대표 강한승과 김범석의 동생 김유석도 불출석하겠다고 한다. 이번에도 당연히 불허한다”고 말했다.
이어 “이번에는 ‘글로벌 회사’ 운운하지는 않았지만, 지금 쿠팡에게 가장 중요한 일이 개인정보 유출 침해 사고를 비롯한 한국에서의 사업에서 발생한 사건들 아닌가. 그 큰일을 내팽개칠 일정이 대체 무엇인가”라고 반문했다. 그러면서 “대한민국과 국민, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 행위가 계속되고 있다”면서 “결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다 하겠다”고 덧붙였다.
최 의원이 공개한 불출석 사유서에 따르면 김 의장은 “본인은 현재 해외 거주 중으로, 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회 출석이 어려움을 알려드린다. 해당 일정은 확정돼 변경이 어려워 부득이하게 청문회 출석이 불가함을 양해해달라”고 이유를 밝혔다. 김 의장 동생 김 부사장도 같은 내용의 불출석 사유를 제시했다.
강 전 대표는 “개인정보 사고 발생 전인 5월 말 쿠팡 대표직을 사임했고 그 후 현재까지 미국에서 거주하며 근무하고 있다”면서 “대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 경과한 상황에서 회사의 입장을 대표해 증언할 위치에 있지 않다고 사료된다”고 전했다.
연석청문회에는 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회가 함께 참여한다. 총괄 간사는 주관 상임위인 과방위 여당 간사인 김현 의원이, 위원장은 최 의원이 맡았다.
김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.kr
