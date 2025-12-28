“세 쌍둥이 탄생 축하해요…밝고 건강하게 자라 주세요”

경북문화관광공사 노사, 세 쌍둥이 얻은 서상환 대리에게 축하 선물 전달

경북문화관광공사 보문골프클럽에서 근무하는 서상환 대리의 세 쌍둥이. 경북문화관광공사 제공

경북문화관광공사 김남일 사장과 전희찬 노동조합 위원장이 서상환 대리에게 유아용 카시트와 기저귀, 산모용 미역 등 출산·육아에 필요한 물품을 전달하며 축하했다. 경북문화관광공사 제공

경북문화관광공사는 김남일 사장과 전희찬 노동조합위원장이 최근 보문골프클럽을 방문해 세 쌍둥이의 아버지가 된 서상환 대리에게 유아용 카시트와 기저귀, 산모용 미역 등 출산·육아에 필요한 물품을 전달하며 축하와 격려의 뜻을 전했다고 28일 밝혔다.



이번 방문은 지난 11월 세 쌍둥이의 탄생으로 초저출산 시대를 살아가는 경주지역사회에서 주목을 받은 서 대리의 사례를 축하하고 출산·육아에 대한 사회적 관심을 함께 나누기 위해 마련됐다.



서 대리는 현재 경북문화관광공사 보문골프클럽에서 근무하고 있으며 임신 기간 동안 힘든 시간을 보냈음에도 세 쌍둥이를 무사히 순산한 아내와 건강하게 태어난 아이들에게 깊은 감사의 마음을 전했다.



그는 “아이들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “회사 측의 따뜻한 관심과 격려가 큰 힘이 됐다”고 말했다.



경북문화관광공사 김 사장은 “세 쌍둥이의 탄생을 진심으로 축하드리며 전 직원이 부모의 마음으로 함께 기뻐하고 있다”며 “경북도가 내년도에 확대 추진 중인 저출생 극복 정책 취지에 맞춰 배우자 출산휴가, 육아휴직, 가족돌봄휴가 등 다양한 제도를 직원들이 적극 활용할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.



경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



