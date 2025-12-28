시사 전체기사

“세 쌍둥이 탄생 축하해요…밝고 건강하게 자라 주세요”

입력:2025-12-28 10:14
수정:2025-12-28 10:18
공유하기
글자 크기 조정

경북문화관광공사 노사, 세 쌍둥이 얻은 서상환 대리에게 축하 선물 전달

경북문화관광공사 보문골프클럽에서 근무하는 서상환 대리의 세 쌍둥이. 경북문화관광공사 제공

경북문화관광공사 김남일 사장과 전희찬 노동조합 위원장이 서상환 대리에게 유아용 카시트와 기저귀, 산모용 미역 등 출산·육아에 필요한 물품을 전달하며 축하했다. 경북문화관광공사 제공

경북문화관광공사는 김남일 사장과 전희찬 노동조합위원장이 최근 보문골프클럽을 방문해 세 쌍둥이의 아버지가 된 서상환 대리에게 유아용 카시트와 기저귀, 산모용 미역 등 출산·육아에 필요한 물품을 전달하며 축하와 격려의 뜻을 전했다고 28일 밝혔다.

이번 방문은 지난 11월 세 쌍둥이의 탄생으로 초저출산 시대를 살아가는 경주지역사회에서 주목을 받은 서 대리의 사례를 축하하고 출산·육아에 대한 사회적 관심을 함께 나누기 위해 마련됐다.

서 대리는 현재 경북문화관광공사 보문골프클럽에서 근무하고 있으며 임신 기간 동안 힘든 시간을 보냈음에도 세 쌍둥이를 무사히 순산한 아내와 건강하게 태어난 아이들에게 깊은 감사의 마음을 전했다.

그는 “아이들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “회사 측의 따뜻한 관심과 격려가 큰 힘이 됐다”고 말했다.

경북문화관광공사 김 사장은 “세 쌍둥이의 탄생을 진심으로 축하드리며 전 직원이 부모의 마음으로 함께 기뻐하고 있다”며 “경북도가 내년도에 확대 추진 중인 저출생 극복 정책 취지에 맞춰 배우자 출산휴가, 육아휴직, 가족돌봄휴가 등 다양한 제도를 직원들이 적극 활용할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어”
전자발찌 훼손·무단외출에도 솜방망이 처벌...법 개정 추진
‘학폭’ 수시 지원자 18명 전원 불합격 시킨 ‘이 대학’
“민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입
‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등
성폭행 혐의 NCT 전 멤버 태일, 징역 3년 6개월 확정
‘매관매직 의혹’ 김건희·공여자 7명 기소
목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰
국민일보 신문구독