전남도, 글로벌 관광지 도약 총력…관광 분야 국비 712억 확보
섬, 갯벌, 다도해 연계하여 체류형 관광 실현
체험형 관광명소로 관광산업 재도약 기대
전남도는 2026년 관광 분야에 712억원 규모의 국비를 확보했다고 밝혔다.
이번 국비는 지역색을 살린 관광지 개발과 2026 여수세계섬박람회 성공 개최 등 전남 관광산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업에 투입될 예정이다.
확보된 예산은 남해안권을 세계적 관광지로 육성하기 위한 남부권 광역관광개발 1단계 사업의 본격 착공과 전남 섬의 매력을 알리는 ‘섬 방문의 해’ 운영의 기반이 될 것으로 기대된다.
전남도는 섬, 갯벌, 다도해 등 천혜의 자연 경관을 연계해 ‘하루 더 머무는 체류형 관광’ 실현을 핵심 목표로 남부권 광역관광개발사업을 본격적으로 추진한다.
세부적으로는 영광 백수해안 관광경관 명소화(10억원), 완도 해안도로 관광경관 명소화(16억원), 고흥 선셋가든 관광경관 명소화(29억원), 여수 뷰티·스파 웰니스관광 거점화(31억원) 등 총 27개 세부사업에 663억원이 투입된다. 이를 통해 전남 곳곳이 체류형·체험형 관광명소로 거듭날 전망이다.
또한 전남도는 국비 20억원을 확보해 ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계한 ‘2026 전남 섬 방문의 해’를 운영한다. 섬을 찾는 관광객에게 숙박비 등 여행경비 일부를 지원하는 ‘섬 반값여행’과 섬 특화 여행상품 개발, 홍보 프로그램, 지역 참여 행사 등을 통해 전남의 글로벌 섬 관광 경쟁력을 높이고 섬 관광산업 활성화에 나설 계획이다.
이 밖에도 화순 폐광지역 관광산업 활성화 사업(17억원), 전남관광기업지원센터 구축사업(10억원), 영암 국제 바둑연수원 건립 타당성 조사용역(2억원) 등 지역 특색에 맞춘 관광산업 활성화와 미래 관광 분야, 스포츠 분야 인재 양성의 기반도 마련했다.
전남도가 관광산업 인프라 구축과 인재양성 등 다양한 분야에 국비를 확보할 수 있었던 것은 관계부처와의 지속적인 협의와 국회와의 긴밀한 소통의 결과로 평가된다.
유현호 전남도 관광체육국장은 28일 “전남이 가진 관광자원의 매력을 새롭게 선보일 의미있는 관광콘텐츠를 개발하겠다”며 “확보된 국비는 실질적 지역경제 파급효과로 이어지도록 관광 성과 창출에 집중하겠다”고 밝혔다.
